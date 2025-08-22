Llama la atención, 22 de agosto de 2025

Redacción Digital

  • Que en el Parc de ses Fonts y alrededores estén ejecutando a la vez diferentes obras de mejora: trabajos en la fuente y colocación de farolas y cerramientos nuevos.
  • Que usuarios del Centre de Salut de Son Rutlan se encontraran el miércoles sin aire acondicionado en algunas consultas.
  • Que el SAMU 061 participe en el contingente que se ha desplazado a la península para ofrecer ayuda en la lucha contra los incendios forestales.
  • Que Balears haya recibido hasta julio más de 9,2 millones de pasajeros internacionales, un 3% más.
  • Que con la renta de dos meses de verano en las islas se gane lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma, según un estudio de Pisos.com.

