Llama la atención, 22 de agosto de 2025
- Que en el Parc de ses Fonts y alrededores estén ejecutando a la vez diferentes obras de mejora: trabajos en la fuente y colocación de farolas y cerramientos nuevos.
- Que usuarios del Centre de Salut de Son Rutlan se encontraran el miércoles sin aire acondicionado en algunas consultas.
- Que el SAMU 061 participe en el contingente que se ha desplazado a la península para ofrecer ayuda en la lucha contra los incendios forestales.
- Que Balears haya recibido hasta julio más de 9,2 millones de pasajeros internacionales, un 3% más.
- Que con la renta de dos meses de verano en las islas se gane lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma, según un estudio de Pisos.com.
- Mavi García, ciclista: «No quiero dejar el ciclismo porque no ganaré en la vida lo que ahora ingreso»
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Un restaurante de Ibiza pide 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para colgar el bolso
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Radar meteorológico: Sigue en directo la tormenta en Mallorca
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”