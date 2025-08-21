Llama la atención, 21 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

  • Que dos ciclistas bajaran a toda velocidad con total impunidad las escaleras que unen El Terreno con Bellver poniendo en peligro a los peatones.
  • Que muchos farmacéuticos estén atendiendo estos días en sus establecimientos a los clientes con la mascarilla puesta ante el gran repunte de covid registrado este mes de agosto.
  • Que se hayan colocado carteles para concienciar contra el cáncer en algunos parques de Palma anunciando que son espacios para respirar bien pero haya gente fumando a escasos metros.
  • Que el supervelero Koru del magnate Jeff Bezos se encuentre en la bahía de Palma.
  • Que las primeras réplicas españolas de los leones de la Arsenale de Venecia estén expuestos en el Museo sa Bassa Blanca de Alcúdia.

