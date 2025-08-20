Llama la atención, 20 de agosto de 2025
Palma
- Que Valldemossa, Sóller y el Port de Sóller vivieran ayer una jornada de saturación turística con colapsos en los accesos por carretera.
- Que en la presentación del plan anual de limpieza de torrentes, el Govern destacara que en dos años ha limpiado 310 kilómetros de cauces, aunque el trabajo del año pasado no sirva de nada, porque la hierba sigue creciendo.
- Que Mallorca pase en dos días de la ola de calor a la alerta por lluvias y tormentas, con chubascos que hoy pueden ser localmente fuertes por la tarde.
- Que tras la visita del alcalde Jaime Martínez al barrio de Pere Garau, Emaya haya instalado en sus calles 45 nuevas papeleras de 120 litros.
- Que el Tui Palma Maratón agote las inscripciones en la prueba dos meses antes.
