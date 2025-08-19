Llama la atención, 19 de agosto de 2025
Palma
- La acumulación de todo tipo de basura en el mirador de na Burguesa, en Palma, y en los arcenes de la carretera de acceso desde la barriada de Gènova.
- Que Sant Elm, Santa Maria y Binissalem superaran ayer los 37 grados de temperatura, máximas más moderadas que los 41 grados registrados el domingo en la UIB, en Palma, o es Capdellà, en Calvià.
- El peligroso derrumbe de una parte del falso techo de un pasillo de la segunda planta del hospital Joan Mach, en Bunyola, que ocurrió ayer por la tarde por el desprendimiento de ladrillos.
- El avanzado estado de las obras en el puerto de Cabrera de la que será la nueva oficina de información de visitantes, donde trabajarán los guías y los educadores ambientales, un proyecto con un prepuesto de 611.000 euros que se ubicará en la antigua panadería.
