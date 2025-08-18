Llama la atención, 18 de agosto de 2025
Palma
- Que la juguetería La Industrial de Palma haga un llamamiento ciudadano para encontrar y recopilar fotos antiguas de sus famosos escaparates de Navidad.
- Que muchos bares y restaurantes tradicionales de barrios y pueblos no turísticos de Mallorca tengan las terrazas llenas todos los días a diferencia de los establecimientos más enfocados a los visitantes.
- Que cada vez más barrios de Ciutat estén recuperando los sopars a la fresca a modo de celebración y resistencia vecinal.
- El pinchazo de las huelgas de personal de tierra celebradas el fin de semana en el aeropuerto de Palma.
- Que el sol presentara el pasado sábado un impresionante y brillante color rojo sangre al atardecer.
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- Una británica compra una finca en Mallorca para acoger a sus 100 gatos, pero una familia la ocupa
- El inspector de Policía Nacional detenido en la operación de blanqueo en Mallorca cambió de móvil días antes de su arresto
- ¿Por qué hay tantos médicos sudamericanos en Mallorca?
- Los jóvenes alzan la voz contra el TIB: “Los mallorquines no podemos volver en bus a casa por la noche, pero los turistas pueden ir al aeropuerto de madrugada”
- Las discotecas de Mallorca ponen fin a la apertura diaria el 1 de septiembre tras una «mala» temporada
- Operación contra el blanqueo en Mallorca: la organización quería comprar hoteles con los beneficios de la droga