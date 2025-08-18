Llama la atención, 18 de agosto de 2025

Palma
  • Que la juguetería La Industrial de Palma haga un llamamiento ciudadano para encontrar y recopilar fotos antiguas de sus famosos escaparates de Navidad.
  • Que muchos bares y restaurantes tradicionales de barrios y pueblos no turísticos de Mallorca tengan las terrazas llenas todos los días a diferencia de los establecimientos más enfocados a los visitantes.
  • Que cada vez más barrios de Ciutat estén recuperando los sopars a la fresca a modo de celebración y resistencia vecinal.
  • El pinchazo de las huelgas de personal de tierra celebradas el fin de semana en el aeropuerto de Palma.
  • Que el sol presentara el pasado sábado un impresionante y brillante color rojo sangre al atardecer.

