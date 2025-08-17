Llama la atención, 17 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención / .

Redacción Digital

Palma
  • El manto de hojas secas que hay en los arcenes y las aceras de Esporles.
  • Que en Sineu no se pudiera celebrar el espectáculo de fuego en las fiestas ante la alerta de incendio forestal y en municipios limítrofes sí.
  • Que el bar del Casal Solleric de Palma vuelva a abrir con una terraza para 69 personas en un Born que ya presenta una ocupación muy alta de la vía pública por parte de negocios de restauración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents