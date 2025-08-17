Llama la atención, 17 de agosto de 2025
Palma
- El manto de hojas secas que hay en los arcenes y las aceras de Esporles.
- Que en Sineu no se pudiera celebrar el espectáculo de fuego en las fiestas ante la alerta de incendio forestal y en municipios limítrofes sí.
- Que el bar del Casal Solleric de Palma vuelva a abrir con una terraza para 69 personas en un Born que ya presenta una ocupación muy alta de la vía pública por parte de negocios de restauración.
