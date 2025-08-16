Llama la atención, 16 de agosto de 2025

  • Que la fuente del parque de Son Gibert en Palma lleve más de un mes sin funcionar y con el agua estancada.
  • Que algunos turistas británicos estén modificando este año las fechas de sus vacaciones para sortear las peores semanas de calor en España.
  • Que la zona del varadero abandonada del nuevo Club Náutico del Molinar esté llena de latas, botellas y haya un cadáver de gaviota que lleva allí semanas.
