Llama la atención, 16 de agosto de 2025
- Que la fuente del parque de Son Gibert en Palma lleve más de un mes sin funcionar y con el agua estancada.
- Que algunos turistas británicos estén modificando este año las fechas de sus vacaciones para sortear las peores semanas de calor en España.
- Que la zona del varadero abandonada del nuevo Club Náutico del Molinar esté llena de latas, botellas y haya un cadáver de gaviota que lleva allí semanas.
- Que el partido Mallorca-Barça vaya a disputarse en Son Moix a 35 grados.
- Que algunos restaurantes de la isla se estén apuntando a la moda de retar a los comensales con pruebas que si son superadas tienen premio.
