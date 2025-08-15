Llama la atención, 15 de agosto de 2025

Palma
  • El ‘saludo de colegas’ del inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales, acusado en la trama de blanqueo de dinero del narcotráfico, con uno de los guardas de seguridad a su salida de la Audiencia Nacional.
  • Que hayan colgado el cartel de ‘Cerrado por reformas en la cocina’ en el restaurante de comida asiática de la Platja de Palma que fue clausurado por un brote de salmonelosis.
  • Que en los aparcamientos de Nou Llevant las raíces de los árboles salgan a la superficie, rompiendo aceras y calzada, amenazando con la caída de los árboles.
Aparcamientos de Nou Llevant, donde las raíces de los árboles salen a la superficie.

