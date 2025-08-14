Llama la atención, 14 de agosto de 2025
Palma
- Que muchos de los vendedores ambulantes de s’Hort des Rei, en Palma, echaran a correr ayer antes de que llegara la Policía, lo que hace pensar que cuentan con vigilantes en las calles de los alrededores.
- Que el Ayuntamiento de Palma no sepa cuántas multas han puesto a infractores en la Zona de Bajas Emisiones.
- La suerte que tuvieron los ocupantes del coche accidentado ayer en el Port de Sóller, que quedó atravesado por el tronco de un olivo, pero sin causarles heridas graves.
- Que los Bombers de Palma rescataran ayer a dos niños que habían quedado encerrados en el interior de coches.
- El notable incremento de precios en algunos bares del Port de Sóller.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá establecerá siete hoteles en el país
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante