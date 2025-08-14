Llama la atención, 14 de agosto de 2025

Redacción Mallorca

Palma
FOTOS | Gran redada contra la venta ilegal en s'Hort del Rei, en Palma

  • Que el Ayuntamiento de Palma no sepa cuántas multas han puesto a infractores en la Zona de Bajas Emisiones.
  • La suerte que tuvieron los ocupantes del coche accidentado ayer en el Port de Sóller, que quedó atravesado por el tronco de un olivo, pero sin causarles heridas graves.
Coche accidentado ayer en el Port de Sóller, que quedó atravesado por el tronco de un olivo.

  • Que los Bombers de Palma rescataran ayer a dos niños que habían quedado encerrados en el interior de coches.
  • El notable incremento de precios en algunos bares del Port de Sóller.

