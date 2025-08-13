Llama la atención, 13 de agosto de 2025
Palma
- Que las autoridades estén castellanizando sin ningún pudor los topónimos en los carteles informativos de las carreteras de Mallorca.
- Que vecinos de la localidad cántabra de Somo, muy preocupados por la turistización de la zona, hayan abierto una cuenta en la red social X como @SomoMagaluf para denunciar la saturación.
- La ola de indignación que se ha despertado entre los vecinos por la celebración de una fiesta multitudinaria con altavoces y botellón en el mirador des Colomer, en Formentor.
- Que la fiesta sineuera del Much esté padeciendo lo que se criticó en su aplaudido pregón: la masificación.
- Que Balears ya haya recibido este agosto el mismo número de migrantes que el año pasado en noviembre.
- La denuncia de un profesor interino de Mallorca: «Me confirmaron la plaza y días después me la quitaron ‘por órdenes superiores’»
- Operativo contra el blanqueo registra despachos de abogados y otros locales en Palma y el Raiguer
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Cierran un restaurante de comida asiática en Palma tras detectar un brote de salmonelosis
- Detienen al abogado Ignacio Gonzalo Márquez en Palma por su presunta relación con una trama de blanqueo de dinero procedente de la droga en Mallorca
- Vecinos de Son Oliver, 'desesperados' por las fiestas ilegales en una de las propiedades: 'Afecta psicológicamente, hay gente que quiere mudarse
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- Salud, en contra de prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes