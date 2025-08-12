Llama la atención, 12 de agosto de 2025
Palma
- Que los patinetes eléctricos tipo Segway circulen con total impunidad y sin dejar espacio a los peatones por el paseo de la muralla de Palma.
- Que el torero Morante de la Puebla haya sufrido la peor cogida de la temporada tres días después de protagonizar la corrida de toros de Ciutat.
- Que el artista mexicano Alejandro Fernández haya alargado su estancia en Mallorca después de su concierto para visitar el interior de la Catedral y la capilla de Barceló.
- Que un posible fragmento de un cohete chino en llamas sobrevolara el cielo de Baleares el pasado domingo en plena lluvia de estrellas.
- Que las islas concentren una de cada cuatro viviendas de lujo en España, según un informe de Idealista.
