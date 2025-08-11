Llama la atención, 11 de agosto de 2025

Palma
  • Que las luces de Navidad sigan instaladas en las columnas que dan nombre a la plaza palmesana, en pleno mes de agosto.
  • La ausencia de un dispositivo de la Policía local adecuado -más allá de una patrulla en el recinto- para regular la afluencia de vehículos, especialmente a la salida, del concierto de Leiva en Son Fusteret, con el riesgo para los peatones.
  • El hartazgo del propietario de una vivienda junto a la Cruz Roja de Palma, que ha colocado este cartel en una garrafa frente a su puerta: «En esta finca no se puede abrir la ventana por olor a pis de perro, y es verano».

