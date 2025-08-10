Llama la atención, 10 de agosto de 2025
Palma
- El furor generado entre miles de curiosos de todo el mundo para ver el eclipse de sol del 12 de agosto del año que viene en Mallorca como punto de observación privilegiado.
- Que durante la inspección urbanística a la plaza de toros ilegal en una finca de Esporles se detectara también un helipuerto en pleno funcionamiento.
- Que Porreres haya decidido innovar y sustituya este año el tradicional espectáculo con fuegos artificiales por Sant Roc por otro con drones, en aras a la emergencia climática.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- El cantante Jaime Anglada, crítico tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga en Palma
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Marivent creó la Familia Real
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Jaime Anglada permanece en estado grave en la UCI tras el accidente, pero su vida no corre peligro
- Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
- Los turistas prefieren cada vez más alojarse en sus propias viviendas en Baleares