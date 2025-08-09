Llama la atención, 9 de agosto de 2025

Llama la atención

Llama la atención

Redacción Mallorca

  • El cacao que se montó el pasado domingo en el camino de acceso a es Trenc cuando se llenó el parking, y el cabreo de los conductores cuando se encontraban la carretera cortada muy cerca del final. Ya podrían avisar antes.
  • Lo lleno que estaba el Coliseo Balear en la corrida del jueves, y la cantidad de guayaberas que había entre el público. Parece que la prenda se ha puesto de moda tras la recepción de los Reyes.
  • El lío que provocaron las cuatro chicas que alquilaron un velomar el jueves por la tarde en Porto Colom y lo dejaron abandonado sin avisar a nadie en Cala Marçal, lo que provocó una gran operación de búsqueda por si habían caído al mar.
  • La voracidad de los mosquitos estos días en Mallorca.

