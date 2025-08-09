Llama la atención, 9 de agosto de 2025
- El cacao que se montó el pasado domingo en el camino de acceso a es Trenc cuando se llenó el parking, y el cabreo de los conductores cuando se encontraban la carretera cortada muy cerca del final. Ya podrían avisar antes.
- Lo lleno que estaba el Coliseo Balear en la corrida del jueves, y la cantidad de guayaberas que había entre el público. Parece que la prenda se ha puesto de moda tras la recepción de los Reyes.
- El lío que provocaron las cuatro chicas que alquilaron un velomar el jueves por la tarde en Porto Colom y lo dejaron abandonado sin avisar a nadie en Cala Marçal, lo que provocó una gran operación de búsqueda por si habían caído al mar.
- La voracidad de los mosquitos estos días en Mallorca.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Marivent creó la Familia Real
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario