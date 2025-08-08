Llama la atención, 8 de agosto de 2025
- Que el Ayuntamiento de Palma haya empezado a colocar ya las luces de navidad que adornarán los árboles de algunas calles de la ciudad.
- Que Balears sea la comunidad española con mayor presencia de residentes extranjeros: nada menos que un 30%.
- La velocidad que alcanzaban los nuevos vehículos segadora que utilizan los trabajadores de jardines de Palma cuando circulaban ayer por algunas zonas peatonales de Nou Llevant.
- La pipa artesanal para consumir drogas intervenida por la Policía Local de Palma durante la inspección de un vehículo sospechoso.
- El nerviosismo de los aficionados del Real Mallorca por los escasos fichajes del equipo a pocos días de que comience la Liga.
