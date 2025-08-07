Llama la atención, 7 de agosto de 2025
Palma
- Que Rafel Nadal se apresurara a quitarse la corbata ante la eclosión de guayaberas que había en la recepción de los Reyes a los representantes de la sociedad balear en Marivent.
- Y que muchos de los asistentes hayan subido a las redes sociales sus fotos con los Reyes.
- Que el GOB tenga que pedir donaciones para pagar las costas judiciales por denunciar la ampliación del aeropuerto de Palma.
- La horrorosa reforma perpetrada por el Ayuntamiento de Palma en las Cases de Son Ametler, donde han cegado la mayoría de las ventanas y borrado la decoración característica de este edificio del siglo XIX.
- Que Mallorca se esté librando (por ahora) de la ola de calor extremo que afecta a la península.
