El jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, desmintió que hubiese ofrecido a Ucrania información sobre la ubicación de las tropas rusas para poder atacarlas a cambio de que los ucranianos retiraran sus soldados de los alrededores de la ciudad de Bajmut.

Según documentos filtrados por la plataforma Discord y citados por el Washington Post, a finales de enero Prigozhin habría lanzado esa oferta durante un viaje a África a sus contactos en la Dirección de Inteligencia Militar de Ucrania, ante las numerosas bajas que estaba sufriendo su grupo de mercenarios en la asediada ciudad ucraniana.

Posteriormente el medio eliminó el párrafo que mencionaba a África como lugar de encuentro de Prigozhin con la parte ucraniana.

"Puedo decir con toda seguridad (...) no he estado en África como mínimo desde el inicio del conflicto (en Ucrania) y de hecho, desde varios meses antes del comienzo de la operación militar especial. Por eso no pude reunirme con nadie allí", afirmó hoy en su canal de Telegram.

Prigozhin aprovechó para arremeter contra The Washington Post, el cual, insinuó, "se prostituye".

"Camaradas, no se muevan demasiado debajo del cliente. Primero filtran una información, luego la eliminan, luego filtran una nueva, en la cual no se entiende cuáles son las conclusiones" dijo.

La víspera ya había reaccionado a la noticia, pero se limitó a burlarse del periódico estadounidense.

El jefe de Wagner estimó que la fuente de esta noticia podría ser "algún periodista (que) trató de ganar puntos con esto" o funcionarios rusos de alto nivel que se han enriquecido vendiendo "petróleo al Estado Islámico".

Prigozhin añadió que estaba advertido de la posibilidad de este tipo de ataques informativos gracias a "colaboradores honestos de EEUU, que trabajan con The Washington Post".

El jefe del grupo paramilitar recurrió de nuevo a la ironía al recomendar a sus enemigos políticos en Rusia que contratasen para estos fines al líder opositor ruso Alexéi Navalni, actualmente encarcelado, quien es mucho más "eficaz y profesional" en estos asuntos.