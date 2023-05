Las encuestas vaticinaban una victoria opositora abrumadora. Llegaron a augurar incluso que no haría falta una segunda vuelta para echar a Recep Tayipp Erdogan del poder. Se equivocaron. El que ha sido presidente de Turquía durante los últimos 20 años permanecerá, al menos dos semanas más, al frente del país. Este domingo, se impuso al candidato presidencial de la Alianza Nacional turca, Kemal Kiliçdaroglu con el 49% de los sufragios, frente al 45% que consiguió reunir el opositor. "Creo sinceramente que seguiremos sirviendo a nuestro pueblo en los próximos cinco años", aseguró Erdogan ante una multitud este domingo por la noche.

La economía y la criticada gestión del terremoto no habrían lastrado a Erdogan tanto como se esperaba. La elección planteada por algunos analistas como un plebiscito sobre la figura del presidente, ha dado alas nuevamente a las esperanzas del presidente de revalidar su poder. Y es que su victoria se ha construido sobre el apoyo que sigue recibiendo en las provincias del interior del país, el voto en el extranjero y de los sectores más nacionalistas e islamistas. Erdogan ha ganado en 51 de las 81 provincias del país, esencialmente de Anatolia y las zonas de interior.

Respecto a las elecciones parlamentarias, que se celebraban también el domingo, tuvieron otro resultado. El AKP y sus aliados ultranacionalistas lograron el 42 % de los votos y 324 escaños, con lo que a pesar de mantener su mayoría absoluta en el Parlamento, el AKP en solitario ha obtenido el peor resultado de su historia.

Segunda vuelta

Ninguno de los candidatos obtuvo ese 50% que les hubiera eximido de volverse a medir en las urnas, por lo que el próximo 28 de mayo, volverán a protagonizar una cita electoral. El Consejo Supremo Electoral (YSK) ha confirmado este lunes los escrutinios no oficiales que se dieron el domingo por la noche. Sin embargo, los resultados no son definitivos. El YSK ha explicado que a nivel nacional ya se han incluido en el recuento más del 99 por ciento de las urnas, si bien el voto exterior aún ronda el 84 por ciento, un frente al que se agarra Erdogan para no descartar que pueda ser proclamado vencedor sin necesidad de una segunda vuelta el 28 de mayo.

Por contra, el propio Kiliçdaroglu ha acusado al partido de Erdogan, el AKP, de bloquear el sistema. "Está continuamente impugnando las actas de la votación y bloquea el sistema", ha afirmado. Varios líderes del partido han asegurado que, cuando todas las papeletas se hayan contado, el candidato opositor estará por delante, pero todo está por ver. Los mapas de distribución de voto muestran que casi todas las provincias de la franja costera del país, desde Estambul hasta el Mediterráneo, han apoyado a Kemal Kiliçdaroglu.

Dos candidatos

La segunda ronda, que de ser necesaria tendrá lugar dentro de dos semanas, contará solo con los dos candidatos más votados, y el tercer candidato en liza, Sinan Ogan, que obtuvo el 5,2% de los votos se deberá retirar de la contienda. Su apoyo a alguno de los candidatos podría decantar la balanza desde antes de las votaciones aumentando la distancia de Erdogan o aupando al candidato opositor para que alcance al presidente.

La lira por su parte ha marcado este lunes su valor histórico más bajo frente al dólar y la Bolsa de Estambul ha abierto con pérdidas ante la perspectiva de que la elección del nuevo presidente se retrase.