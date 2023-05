¿Qué cambia en nuestras vidas el fin de la emergencia internacional por covid?

Después de más de tres años vigente (entró en vigor el 30 de enero de 2020), la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha levantado la emergencia sanitaria internacional por covid-19.

El máximo organismo en salud esgrime que la reducción de casos graves, así como de hospitalizaciones, obligan a declarar el fin del máximo nivel de alerta sanitaria. Estas son algunas de las claves del fin de la medida.

¿Qué es una emergencia sanitaria internacional?

La OMS define una emergencia sanitaria internacional como "un evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de enfermedades y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada". La máxima prioridad es la de contener el brote con la mayor celeridad posible para que éste no se propague a más zonas de ese país y a otros países que hasta ese momento se encuentran a salvo de la pandemia. Una declaración de emergencia internacional permite a la OMS emitir una serie de recomendaciones (que no prohibiciones) "más o menos" vinculantes, como explican los epidemiólogos. Con el covid hubo confinamientos, la obligatoriedad de usar mascarillas, el uso del pasaporte covid... Medidas todas ellas que eran finalmente competencias de cada país, quienes decidían o no seguir con mayor o menor rigor las indicaciones de la OMS.

¿Seguirá la mascarilla en hospitales, farmacias y geriátricos?

La declaración de la OMS no cambia esta norma (la única que queda de la pandemia) porque, como se explica en el anterior punto, se trata de una medida de competencia estatal. Portugal derogó hace un mes la obligatoriedad del tapabocas en hospitales, geriátricos y farmacias, pero en España esta norma aún está vigente. Es competencia del Gobierno central, por lo que las comunidades tampoco pueden decidir sobre ello. Aun así, algunas como Catalunya ya han pedido que deje de ser obligatorio utilizar mascarillas en estos espacios. En febrero ya dejó de ser obligatoria en el transporte público. Y el epidemiólogo Fernando Simón avanzó hace días que la mascarilla en hospitales, geriátricos y farmacias dejará de ser obligatoria "muy pronto". Es posible que, tras el anuncio de la OMS, el Ministerio de Sanidad lo anuncie pronto.

¿Tendré que seguir vacunándome?

En países como España la vacunación del covid-19 no es obligatoria, igual que no lo es de ninguna otra enfermedad. Aun así, España es uno de los países con mayores tasas de vacunación del mundo, lo que permite crear inmunidad de grupo y proteger a la ciudadanía de los virus. El Ministerio de Sanidad no ha avanzado ninguna campaña de vacunación para la quinta dosis del covid. Las terceras y cuartas ya tuvieron coberturas menores que las anteriores. Los epidemiólogos, y es posible que esto sea lo que finalmente haga España, abogan por seguir vacunando contra el covid-19 una vez al año a los mayores de 60 años y colectivos de riesgo (pacientes crónicos, inmunodeprimidos), igual que se hace con la gripe. Los expertos creen que, en estos colectivos, la vacunación contra el coronavirus será anual y ha llegado para quedarse.

¿Cuál es el efecto más inmediato de esta medida?

El fin de la declaración de la emergencia sanitaria internacional por covid no cambiará las vidas ordinarias de la gente. "La vida de la gente no cambiará mucho", señala el jefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, Robert Güerri. Pero sí tendrá un cierto impacto en el colectivo imaginario de la población, que, equivocadamente, puede dar por hecho que el virus es cosa del pasado.

¿Ha acabado la pandemia?

No. "Pandemia" es una definición específica que utiliza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que depende de por cuántos países circula el virus. Esto continuará más tiempo, ya que el virus continúa presente en todos los continentes y causando unas 200.000 muertes al año en todo el mundo. Los epidemiólogos señalan que precisamente el riesgo de declarar el fin de la emergencia sanitaria es este: lanzar el mensaje de que el covid-19 ya no existe. En España, es la enfermedad de declaración obligatoria con más contagios, por delante del VIH o la tuberculosis. Además, hay otros riesgos, que son los enfermos con covid persistente (siguen enfermando a día de hoy y todavía no hay cura para esta dolencia) y la aparición de nuevas variantes. Paralelamente los expertos también avisa de que el covid (y es es el "principal problema") nunca se ha llegado a 'gripalizar', porque hay olas todo el año, no solo en invierno como ocurre con la gripe. "Es un virus que cambia más que el de la gripe. Eso sumado al hecho que los anticuerpos duran poco hace que vayamos a tener infecciones siempre con olas menos predecibles que las de la gripe", apunta el catedrático de medicina molecular de la Universidad de Leicester, Salvador Macip.