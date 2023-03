Yehor Cherniev: "Ucrania está de facto convirtiéndose en parte de la OTAN"

Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, lleva años intentando ingresar en esta alianza militar establecida en 1949, y la creciente presencia de esta organización en el este de Europa ha sido una de las razones que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha citado para justificar su invasión a gran escala del país eslavo. Pero el efecto que consiguió ha sido, en parte y de momento, el contrario. Desde entonces, pese a que una adhesión a corto plazo es poco factible, Ucrania ha estrechado lazos con la Alianza Atlántica. Testigo en primera línea de ello ha sido el enviado del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Yehor Cherniev, vicepresidente del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento ucraniano y jefe de la delegación de este país ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Desde Kiev, Cherniev atendió a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, en una larga conversación en la que se explayó sobre el lugar que hoy ocupa Ucrania en el tablero geoestratégico.

En marzo, Zelenski dijo que aceptaba que la puerta de la OTAN estaba cerrada, pero luego pidió la entrada acelerada de Ucrania en esta organización militar.

Para el mantenimiento de una paz duradera en Europa, creemos que el único camino es que Ucrania entre en la OTAN. Lo es porque, con un vecino tan agresivo, si Ucrania sigue estando en una especie de zona gris, Rusia intentará de nuevo atacarnos. Por eso ahora estamos trabajando con la vista puesta en la cumbre de la OTAN en Vilna (que se celebrará en julio), estamos haciendo muchas reformas y también esperamos pasos concretos de la OTAN hacia Ucrania.

¿Cree que es un objetivo realista? ¿No teme que de esta manera se alimente un choque de retóricas?

Sabemos que ningún país aceptará el ingreso de Ucrania en la OTAN antes de que acabe la guerra. Pero se ha producido un cambio de actitud. Si hasta el 24 de febrero (de 2022, día del inicio de la invasión rusa de gran escala), nuestros aliados nos hablaban solo de las reformas que Ucrania aún debe hacer o de que es importante no provocar a (el presidente ruso, Vladímir) Putin, ahora ya no nos dicen que es imposible, porque la relación económica con Rusia se ha roto con las sanciones. Otro argumento es que Ucrania tiene hoy una gran cantidad de armas occidentales y puede cumplir con los estándares de la OTAN. Ucrania de facto está convirtiéndose en parte de la OTAN. Hoy existe el llamado formato Rammstein (el Grupo de Contacto para la defensa de Ucrania) en el que casi todos los países de la OTAN participan para ayudarnos con el envío de distintos tipos de armas.

¿Y están todos de acuerdo dentro de su partido y del Gobierno?

La actual Constitución ucraniana (gracias a una reforma de 2019) recoge que entrar en la OTAN es un camino posible. Y el apoyo de los ucranianos a este ingreso era del 53% antes de la invasión y hoy es del 86%. Creo que esto lo dice todo.

¿Hay personal de la OTAN en Ucrania?

Por lo que sé, no.

Hablemos de los tanques Leopard. ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Cuándo empezarán a usarlos en Ucrania?

Los informes que recibimos dicen que los entrenamientos van más rápido de lo esperado. Por eso también le damos las gracias a España. Creo que pronto veremos a las unidades que están siendo entrenadas ahora en una (nueva) contraofensiva.

Recientemente medios de comunicación de EEUU, citando a fuentes de inteligencia de ese país, sugirieron que el gasoducto Nord Stream podría haber sido volado por saboteadores proucranianos. Ucrania lo ha negado. ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué piensa?

Pienso en que se trató de una operación que requirió de una capacidad técnica muy alta, para operar en esa profundidad (en el mar), instalar esos explosivos y hacerlo sin ser detectados por Rusia, que allí tenía unos sensores que capturaban toda la información de los barcos que pasaban cerca. Ucrania no tiene esa capacidad ni a nivel estatal ni a nivel privado. Por eso esa información no corresponde a la realidad.

¿Por qué cree entonces que se ha lanzado esta hipótesis?

Eso hay que preguntárselo a EEUU. Nuestra posición es que la responsable es Rusia y que lo han hecho para interrumpir el suministro de gas a Europa.

También se ha dicho que este sabotaje podría poner en discusión el apoyo de Europa a Ucrania.

Creo que en Europa entienden perfectamente que no pueden depender de un dictador, especialmente cuando hablamos de energía, más allá de que todas estas decisiones (de rechazar el gas ruso) se tomaron antes de ese sabotaje. Incluso Alemania, que dependía fuertemente del gas ruso, lo hizo así y no creo que esa relación se restablezca en al menos 10 años. Por eso no creo que cambiará nada.

Usted también es un experto en informática. ¿Cómo va la guerra cibernética?

De alguna manera creo que podemos considerarnos afortunados. Desde 2014 Rusia nos ha atacado diversas veces y eso nos fortaleció pues, ya antes de la invasión, pudimos crear un eficaz sistema de ciberseguridad. Esto explica por qué de los alrededor de 2.000 ataques que sufrimos desde el inicio de la invasión, casi ninguno tuvo éxito a nivel nacional. Sí lograron golpear a algunas páginas web locales, de ayuntamientos por ejemplo. Pero el sistema bancario, el financiero, y todos nuestros sistemas de datos, están funcionando.

¿Y Ucrania ha usado estas herramientas para atacar a Rusia?

Oficialmente... no. Pero tenemos muchos simpatizantes en todo el mundo que nos ayudan.

¿Es o no utópico pensar que esta guerra acabará este 2023?

Depende de la cantidad de armas que recibiremos y de la velocidad con la cual las recibiremos. También tenemos que tomar en consideración que la fuerza de Rusia no es ilimitada, Moscú tiene límites, también económicos. Según sus propios datos, sufrieron en enero y febrero un déficit de más de 30.000 millones de dólares. Esto es más de lo que solía ser su déficit en un año. Por eso ellos también quieren que esta guerra termine e intentarán avanzar lo más rápido posible. Lo mismo haremos nosotros.