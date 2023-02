Josep Borrell: “Si Rusia gana esta guerra Europa estará en peligro porque no se va a parar ahí”

Mes y medio antes de que Vladimir Putin lanzara sus tropas y tanques contra la vecina Ucrania, el alto representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Josep Borrell (Pobla de Segur, 1947), hizo su primer desplazamiento del año a Kiev. “Impresiona mucho ver al presidente de un país decirte: 'Sabemos que los rusos nos van a atacar, y cuando lo hagan sabemos que ustedes no vendrán a morir por Kiev, pero al menos que nos envíen armas'”, explica el jefe de la diplomacia europea durante una entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en su despacho de Bruselas, un día antes de viajar a la Asamblea de Naciones Unidas. “Cuando volví a verle, las ventanas de su despacho estaban cubiertas por sacos de tierra y la ciudad bombardeada”, recuerda convencido de que el proceso de adhesión a la UE de Ucrania no tiene “marcha atrás” porque para los ucranianos es una cuestión “existencial” y de “supervivencia”.

Dos viajes a Kiev desde que Rusia invadió Ucrania, otro un poco antes del inicio de la guerra. ¿Qué balance hace de este año?

Como dijo el canciller alemán, Olaf Scholz tres días después de la invasión esto es un ‘zeitenwende’, un cambio radical. No solo para Ucrania que son quienes están sufriendo en sus carnes lo que está pasando. Lo es también para la Unión Europea, que ha dado un salto en su dimensión política, y para el mundo porque geopolíticamente se está fragmentando y reestructurando de una manera distinta a la de antes de la guerra.

¿Si los países aliados no hubieran arrastrado tanto los pies a la hora de armar a Kiev la situación sería distinta? ¿Hay algo que reprocharse?

A toro pasado todos somos profetas. Hemos seguido una aproximación incremental, respondiendo con sucesivas medidas a medida que la guerra iba ganando en intensidad y sus consecuencias eran más graves. Probablemente, visto a posteriori esta aproximación ha sido demasiado gradualista y, seguramente, hubiéramos hecho mejor, si en vez de estar tres meses discutiendo si mandar o no tanques Leopard, los hubieran mandado antes. Pero comparemos lo que se ha dicho en Múnich esta semana pasada con lo que se dijo en la anterior. Entre lo que se dijo y se ha hecho en un año hay una diferencia enorme. Probablemente, hubiéramos debido ser más rotundos en la respuesta pero así es Europa, gradual su respuesta en función de las circunstancias.

Rusia dispara 50.000 proyectiles al día. ¿Cuál es su capacidad de fabricación? ¿Hasta cuándo pueden seguir disparando a este ritmo?

Hay una gran diferencia, Rusia se había preparado para esta guerra y nosotros no. Nosotros llevábamos desde que empezó la crisis del euro utilizando el gasto militar como la variable de ajuste presupuestario. Y dentro del gasto militar, los 'stocks' como variable de ajuste del gasto militar. Se reduce en aquello que no crees que vayas a necesitar y la guerra no estaba en nuestro horizonte. De hecho, todos los países europeos hace tiempo que han disminuido sus 'stocks' y producción de armamento. Rusia, por el contrario, no. Rusia se había preparado para eso y tenía almacenado un importante nivel de 'stock'. Pero además tiene fábricas de armamento en cantidad suficiente para seguir manteniendo este nivel de consumo de munición. Esta guerra se ha vuelto una guerra clásica, que combina las trincheras de la primera guerra mundial con las columnas de tanques y bombarderos de la segunda y los elementos tecnológicos del futuro como comunicaciones digitalizadas y drones. Y de todo eso Rusia es capaz de producir y tiene 'stocks' mucho más elevados que los que teníamos nosotros y que hemos agotado muy rápidamente.

Rusia no solo dispara más, también tiene más soldados sobre el terreno. Teniendo en cuenta estos dos parámetros tiene realmente Ucrania posibilidades de ganar?

Tiene menos soldados y 'stocks' militares porque es un país más pequeño que Rusia pero Ucrania tiene posibilidad de resistir y rechazar la invasión, como lo ha demostrado, y tiene naturalmente la capacidad de seguir demostrándolo, pero es evidente que para eso necesita el armamento que le suministramos.

¿Cree que vamos hacia un estancamiento del conflicto?

No lo sé, depende de cómo se desarrollen las operaciones militares porque una guerra depende de la guerra. [El ministro de Exteriores ruso, Serguei] Lavrov se enfada mucho cuando me oye decir que estamos en una guerra cuyo resultado dependerá de cómo se desarrolle, pero es así. Estamos en una guerra que no hemos empezado. También dependerá de cómo se posicionen la comunidad internacional y nuestras sociedades. Hay quienes defienden la tesis de paz por territorios, que es muy fácil de decir cuando los territorios son del otro.

Desde hace dos semanas solo hablamos de falta de munición. ¿Saben cuánto material tienen los Veintisiete en sus arsenales?

Sabemos lo que tenemos. Sabemos que de momento es suficiente pero a este ritmo…. Es como un depósito, si sale más agua de la que entra se acaba vaciando. Hay que acelerar el ritmo de producción y utilizar las reservas de las que disponen los Estados. El secretario general de la OTAN ha pedido a los países (aliados) que se olviden de las exigencias mínimas de 'stock' que la OTAN les impone. Les ha dicho que si es para suministrar a Ucrania las restricciones no cuentan. Yo también se lo he pedido por carta a todos los ministros de Defensa. Vamos a producir más pero mientras se produce, entreguen lo que tienen.

Esta primavera y verano van a ser claves. ¿Por qué?

Está claro que Rusia va a lanzar una ofensiva masiva. Ha concentrado 350.000 soldados, que es el doble de los que había al inicio de la invasión, y sabemos por los satélites que rodean a Ucrania que tiene movilizada su aviación estratégica en los aeródromos. En cuanto las circunstancias del tiempo lo permitan va a continuar con la ofensiva que ya la ha empezado. Pero lo hará con mayor intensidad, con la intención de recuperar el terreno que Kiev reconquistó y volver a poner a Ucrania en una situación difícil. Depende de que tenga éxito o no la guerra acabará de una forma u otra.

¿Un pulso como el que está echándole Ucrania a Putin hubiera sido posible sin el apoyo militar de Estados Unidos?

De Estados Unidos y de Europa. Europa hemos dado en términos de apoyo militar aproximadamente el 50% de lo que ha dado Estados Unidos. Estados Unidos ha sido determinante y el Reino Unido y Canadá también, pero sin apoyo occidental y, muy en particular, de Estados Unidos, Ucrania no hubiera podido resistir.

Si China suministra armas a Moscú, ¿podría desequilibrar la balanza?

China asegura que ni ha entregado armas a Rusia ni lo va a hacer porque su filosofía de política exterior es de no armar a los países en conflicto. Vamos a estar vigilantes a ver si eso es así.

¿Qué significa una victoria de Ucrania y que Rusia pierda la guerra?

Los que dicen que hay que parar la ayuda militar a Ucrania para que empiecen las negociaciones que permitan llegar a la paz son de una extraordinaria ingenuidad, por no utilizar una palabra más gruesa. Si alguien cree que una paz duradera en Europa se puede construir a partir de una victoria rusa que convierta a Ucrania en un estado títere como es Bielorrusia se equivocan profundamente. La única manera de garantizar una paz justa y estable es hacer que Rusia no consiga el objetivo que se había propuesto, que es cambiar el régimen político de Ucrania y ocupar su territorio.

¿Qué pasaría en Europa si Rusia termina ganando a guerra?

Europa estará en peligro porque Putin no se va a parar ahí.

Esta semana hemos escuchado a Putin acusar a Occidente de embarcarse en una guerra de civilización contra Rusia, de provocar la guerra. ¿Qué le ha parecido?

Más de lo mismo. Putin utiliza un arma que tiene mucho éxito que es el nacionalismo exacerbado. Toca la fibra sensible del nacionalismo ruso. Ucrania es parte nuestra y Occidente nos la quiere quitar.

Cualquier esperanza de arreglar la situación por la vía diplomática ¿ha muerto?

Está tan muerta hoy como hace una semana porque lo que nos ha dicho Putin es lo que lleva diciendo desde que empezó la guerra y a medida que la ha ido perdiendo, o que no la ha ido ganando, ha radicalizado su discurso. Después de un año de guerra y decenas de miles de bajas y enormes pérdidas materiales, Putin no puede decir de repente que se acabó. Es un discurso para su parroquia interior.

En 2024 hay elecciones presidenciales en Rusia. Previsiblemente Putin repetirá. ¿Le ve reforzado a nivel interno o hay fisuras en el régimen?

El régimen ruso es un régimen muy represivo. La opinión pública rusa no puede expresarse libremente. Los ciudadanos reciben una información estrictamente controlada. En estas circunstancias no parece que sea imaginable que la guerra genere un cambio en la vida política interior de Rusia. Pero este no es nuestro problema. No apoyamos a Ucrania para producir un cambio político en Rusia y francamente no queremos la destrucción de Rusia.

La UE ha conseguido armar 10 paquetes de sanciones contra Rusia pero ha habido momentos difíciles por las reticencias de países como Hungría. ¿Siente que a veces negocian con el enemigo en casa?

No todos los países europeos ven la guerra de la misma manera. Hay algún país que es muy escéptico sobre las consecuencias de las sanciones, que cree que no tienen efecto y que no habría que haberlas impuesto porque con ello nos disparamos un tiro en el pie. Yo no comparto este análisis pero ese país ha votado todas las propuestas de sanción. Es escéptico, no cree en ellas, pero no rompe la unidad.