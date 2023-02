El actor estadounidense Alec Baldwin se ha declarado no culpable este jueves de los cargos de homicidio involuntario en el caso del tiroteo que se produjo en el rodaje de su última película, 'Rust', en Nuevo México y que se saldó con la muerte de la directora de fotografía. Según un documento judicial, el actor ha renunciado a su primera comparecencia ante los tribunales y se ha declarado inocente. Baldwin ha sido puesto en libertad bajo la promesa de no poseer un arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, ha informado la cadena CNN.

El actor disparó en octubre a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena, con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Tanto Baldwin como la armera, Hannah Gutierrez-Reed, fueron acusados formalmente en enero de homicidio involuntario. Pese a que el actor no comparecerá ante los tribunales, sí se espera que Gutiérrez-Reed se presente este viernes. El documento judicial también señala que la grabación de la película continuará bajo estrictas medidas. En concreto, Baldwin podrá tener contacto con testigos del tiroteo exclusivamente hasta que termine su trabajo, incluyendo la promoción de la película. En caso de hablar sobre el incidente, tendrá que haber abogados presentes.