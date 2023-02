La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk (Rava-Ruska, 1979), es una de las caras más visibles del Gobierno de Volodímir Zelenski. Durante los primeros compases de la invasión, fue la encargada de negociar con Rusia los corredores humanitarios. También es la titular del Ministerio de Reintegración de Territorios Temporalmente Ocupados. En vísperas del primer aniversario del inicio de la guerra, recibe a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

Ucrania firmó un decreto en el que declaró la imposibilidad de negociar con Vladímir Putin. ¿Cuán lejos está la posibilidad de la reactivación de las negociaciones con Rusia? ¿Cuáles son las condiciones de Ucrania para que el diálogo se reinicie?

En este momento nuestros mejores negociadores y diplomáticos son los soldados. Están eliminando al enemigo, así negocian. Esta es la única alternativa que tenemos hoy. El Kremlin y Rusia no nos han dejado otra opción. Han visto y oído lo que su líder, un criminal como Putin, dice y hace. Está preparándose para una gran guerra. Es lo que ha dicho. Por eso, necesitamos las armas y las necesitamos rápido. Eso le quitará la posibilidad a Rusia de atacarnos y de atacar a otros países, y llevar adelante una agresiva guerra en el mundo.

¿Entonces no podemos esperar que Ucrania se siente a negociar con Rusia en el corto plazo?

No es posible en este momento.

¿Por qué es imposible?

Rusia no quiere la paz. Rusia no quiere retirar a su Ejército y sus armas de Ucrania. Rusia intenta aterrorizarnos y amenaza a las democracias del mundo. Siguen preparándose para una guerra a gran escala. Es la razón por la que cualquier negociación está abocada al fracaso. Nosotros no participaremos en negociación alguna.

¿Pondrían alguna condición a Rusia para reactivar el diálogo?

La única condición es que Rusia retire sus tropas y armas de nuestro territorio. Luego, se podrá hablar de diálogo. Hasta ese momento, ninguna negociación tendrá sentido alguno. Rusia está matando a nuestros civiles, daña nuestras infraestructuras eléctricas, está intentando destruirnos como nación.

Cuando dice territorio de Ucrania, ¿se refiere a todo el territorio o solo el territorio ocupado después del 24 de febrero del año pasado?

Todo el territorio. No hay ni una posibilidad de que Rusia se quede ni tan solo con un metro de nuestra tierra independiente. Esto incluye a Crimea, Donetsk, Lugansk, y todo el territorio de las fronteras reconocidas por los acuerdos de 1991.

Hace un año Putin ordenó invadir Ucrania. Algunos partidos políticos han sido desde entonces prohibidos y la ley marcial está en vigor. ¿Es difícil administrar una democracia en guerra?

No, no es difícil. Tal vez parezca que ahora, con la guerra, nuestra democracia está bajo amenaza. Pero democracia es lo que queremos. Queremos que nuestra gente pueda elegir a sus gobiernos, queremos que nuestra gente pueda ejercer su derecho a expresarse y que todos tengan los derechos y las responsabilidades escritas en nuestra Constitución. Mire, yo trabajo en cosas muy prácticas, como la asistencia humanitaria, y le pongo un ejemplo: hay civiles en Bajmut que están en gravísimo riesgo y nos gustaría evacuarles, pero la ley no nos permite ni obligarlos a irse ni tampoco evacuar a sus niños sin el consentimiento escrito de sus padres. Así funciona nuestra democracia.

¿Qué piensa de los casos de corrupción que se han conocido recientemente dentro el Gobierno ucraniano?

Este es otro ejemplo. En este caso, periodistas, activistas, han denunciado casos de corrupción y esto tuvo un impacto inmediato en las decisiones del Gobierno. Como habrán visto, el viceministro de Defensa fue despedido y fue puesto bajo investigación.

¿Pero le preocupa la corrupción en Ucrania?

Por supuesto que sí. La corrupción mata la confianza de la gente en los gobiernos, especialmente en la justicia, en las autoridades que tienen que proteger los derechos de las personas. Y también es una arma terrible arma para el enemigo.

Usted también es la ministra de territorios ocupados. ¿Qué pasa cuando retoman una zona? ¿Qué pasa con los que acusan de colaborar con Rusia? ¿Son arrestados?

Depende. Cada caso se estudia individualmente. Si una persona es culpable o no, eso lo decide la justicia. Somos un país democrático y solo un juez puede decidir si una persona es un colaboracionista. Sin duda tenemos casos de personas que han colaborado en las zonas retomadas, pero en cualquier caso, la justicia decide. Creo que no deberíamos castigarles con mucha dureza porque el principal responsable de lo que ha ocurrido es Rusia. Ellos vinieron y ocuparon nuestro territorio.

¿Su país se está preparando para una guerra larga?

Estamos preparándonos para cualquier desarrollo, pero realmente esperamos que el apoyo que viene de nuestros aliados nos ayude y que esta guerra termine en 2023. Una vez hayamos ganado, el proceso de reconstrucción será largo. Tendremos que devolver vida a nuestra gente, que ha sufrido tanto.