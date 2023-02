Entrevista a Denis Redonnet: "Estamos trabajando para eliminar el bloqueo económico de Argelia"

La cerámica de Turquía y la India tendrá aranceles por prácticas de dumping, y en China se estudia la prórroga. ¿Por qué esos procesos son tan largos desde que se detectan hasta que se aplican?

Estas medidas requieren una base jurídica sólida y medidas que resistan la impugnación. Pero hemos modernizado los instrumentos y hemos reducido los plazos en un máximo de 14 meses. Hemos acortado los tiempos, y lo hacemos sobre la base de las denuncias, por lo que es muy importante que la industria actúe.

En Turquía y la India las medidas son por cinco años. ¿Se contempla prorrogarlas cuando llegue el momento, como en China?

Cada cinco años llevamos a cabo una revisión de vencimiento. Muy a menudo, si nos fijamos en el historial, prorrogamos las medidas más allá de esos cinco años. ¿Por qué? Porque algunas de las distorsiones estructurales que contrarrestamos a través de estos instrumentos siguen, así que, cuando persiste el riesgo de dumping, mantenemos las medidas en vigor.

Por otro lado, hay países que ponen trabas a las exportaciones de azulejo español. ¿Qué puede hacer la Unión Europea para resolver este problema?

Apoyamos a la industria cuando se enfrenta a investigaciones de defensa comercial en países terceros, que amenazan con bloquear sus exportaciones si tenemos razones para creer que los procedimientos son infundados. En algunos casos, llegamos incluso a defender los intereses de la industria frente a medidas ilegítimas de defensa comercial de países terceros con impugnaciones.

¿Son estas trabas comerciales un enemigo de la globalización?

Vemos que hay tensiones geopolíticas que se convierten a su vez en tensiones económicas. Hemos visto que el fenómeno de la militarización de los vínculos comerciales y de inversión es una realidad a la que nosotros, como Europa, tenemos que adaptarnos. Desde la Comisión hemos propuesto que la UE se dote de un instrumento jurídico para luchar contra la coerción económica por parte de los países emergentes, de modo que estamos equipando a la Unión Europea para navegar por este mundo y defender nuestros intereses.

La cerámica , en España y en Italia, sufre por los costes de la energía. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea para ayudarla?

No es la política que puede abordar por sí sola todas estas cuestiones de competitividad industrial. En estos momentos, la Unión se centra en cómo proteger y preservar la base industrial y la competitividad de toda la Unión. Sobre su pregunta, que afecta en particular a las industrias que consumen grandes cantidades de energía, entre ellas la industria cerámica, los estados empezaron a tomar una serie de medidas, en particular desde la conmoción que supuso la invasión rusa de Ucrania, y en la primavera del año pasado la Comisión presentó el paquete Repower You para empezar a abordar la combinación y diversificación energéticas. A finales del año pasado presentó otras medidas de emergencia en relación con la electricidad y el gas, y está ampliando esa respuesta a través del nuevo plan industrial Green Deal que la presidenta Von Der Leyen y la Comisión Europea han adoptado y presentado de hecho a los líderes de la UE.

Una queja de los empresarios son las tasas medioambientales que aplica la UE, pero no otras zonas del mundo. ¿Debería plantearse una retirada temporal para evitar perder competitividad?

Creo que hay que tener ambición, sobre todo para luchar contra el cambio climático y descarbonizarse y para eso hay medidas que tienen que ver con fijar el precio a las emisiones. Es inevitable, forma parte de la respuesta al cambio climático. Lo que creemos que debemos hacer es nivelar el terreno de juego en este ámbito y conseguir que más países de todo el mundo aumenten su nivel de ambición en términos de la sostenibilidad del modelo económico en general. En algunos casos, tenemos que adoptar mecanismos para hacer frente a problemas específicos, en particular el problema de la fuga de carbono, que la UE está abordando mediante la introducción de medidas de ajuste en la frontera del carbono que entrarán en vigor en 2026.