Farahnaz Sahar Rakin y Gulalai Hotak son dos de las 21 fiscales y juezas afganas que han llegado a España desde en Islamabad (Pakistán), el país donde huyeron tras la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021. Tras un complicado proceso obtuvieron la protección internacional, para lo que fue necesaria la intervención del el Ministerio de Asuntos Exteriores y de las organizaciones de juristas Medel, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y 14Lawers.

Por el momento, estas dos mujeres y sus compañeras, con la excepción de cinco que se han desplazado a EE.UU. y Canadá, viven en pisos gestionados por Cruz Roja en diferentes ciudades españolas y son sostenidas por las organizaciones internacionales. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, informó de su operación de rescate y ahora ofrece sus testimonios y los de los juristas europeos que las ayudaron.

FARAHNAZ SAHAR RAKIN, FISCAL AFGANA

Farahnaz, muy agradecida con el cariño que recibe de los españoles desde su llegada el pasado diciembre, recuerda sus inicios como fiscal en el Afganistán que hace veinte años intentaba iniciar un camino democrático. "Las dos décadas de intervención internacional abrió muchos caminos para hombres y mujeres, y con muchas ganas estudiamos y teníamos muchas esperanzas que cumplir a través de nuestro trabajo, pero con la llegada de los talibanes todo eso quedó fulminado".

Pese a lo que pudiera pensar en un primer momento, esta mujer manifiesta ahora en España que no se arrepiente de haber tomado la decisión de ejercer la difícil carrera de fiscal en Afganistán, y le gustaría seguirla. Relata la complicada situación en la que se encontraron ella y su marido, que era periodista, en un país en el que dejaron de tener sitio cuando los talibanes recuperaron el poder. "Durante 20 años dedicamos a defender la democracia y los derechos humanos en el país y actuamos contra ese grupo terrorista de los talibanes", afirma.

En cuanto a la situación durante más de un año en Pakistán, lamenta el maltrato por parte de las autoridades, ya que sobrevivían con visados caducados y en situación irregular, sin derecho a la sanidad ni la educación para sus hijos. "Siempre multaban, y si nos detenían existía un gran riesgo de que fuésemos encarcelados o deportados", señala Farahnaz.

"La sociedad internacional desde mi punto de vista ha abandonado el pueblo afgano -lamenta-. Mis planes pasan por seguir trabajando en lo que he formado y poder defender a las mujeres afganas desde España".

GULALAI HOTAK (JUEZA)

La jueza Gulalai Hotak lo tuvo algo más fácil que sus compañeras, gracias al cargo político de uno de sus hermanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores afgano antes del colapso de Kabul el 15 de agosto de 2021. Ello les permitió llegar a Turquía y regularizar allí su situación antes de pedir asilo en nuestro país.

Esta jurista recuerda que su trabajo antes de la llegada de los talibanes tampoco era sencillo, aunque está muy orgullosa de su labor y de su independencia en esos momentos. Vivió hasta diez atentados suicidas en sus oficinas, donde continuó ejerciendo como juez pese a perder a muchos de sus compañeros, los últimos en un ataque a apenas cincuenta metros de los juzgados en 2021.

Lamenta que, "desafortunadamente", la comunidad internacional no ha hecho nada para ayudar a los afganos que tuvieron que salir del país y, sobre su futuro, entiende que se encuentra ahora "en otra sociedad" y no podrá trabajar como juez ni fiscal en España, aunque tratará de hacerlo como abogada, ya que el mundo del derecho es en el que se ha preparado. Sobre un futuro regreso a Afganistán, Gulalai quiere ser optimista, pero reconoce que ahora mismo las condiciones no permiten ni pensarlo. "Y es muy doloroso", concluye.

FILIPE MARQUES (JUEZ PORTUGUÉS, EXPRESIDENTE DE MEDEL)

Filipe Marques presidió hasta el pasado mes de diciembre Medel, que reúne a 24 organizaciones de jueces y fiscales de 16 países europeos. Uno de los objetivos de esta organización desde 1985 es defender el derecho de los migrantes, y antes de intervenir en esta operación en Pakistán ya venían prestando ayuda en otros territorios como Turquía, donde se ha producido la persecución de sectores de la judicatura y la abogacía.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), que forma parte de la organización, les contactó tras la caída de Kabul en el verano de 2021 y le habló de la misión que los abogados de 14Lawers ya habían comenzado en Pakistán, por lo que decidieron cooperar. Marques lamenta que, tras una primera situación en la que los gobiernos occidentales hablaban de que "tenían las puertas abiertas" para acoger a los afganos, empezaron a ver que la burocracia y los procesos se estancaban, y había que actuar de algún modo.

Para Marques auxiliar a las mujeres en Pakistán va más allá de ser una obligación moral. "Estamos hablando de una obligación jurídica comprometida en convenios internacionales", advierte, para añadir que España también tiene que tener en cuenta que se perdieron más de un centenar de vidas de españoles durante la intervención en Afganistán, a lo que se suman inversiones en la zona de más de 500 millones de dólares.

"Me pregunto si no tendrá entonces un deber de responder delante de toda la sociedad por lo que está ocurriendo ahora allí, yo creo que si", afirma. Una magnifica oportunidad de hacerlo, a su modo de ver, es impulsar la ayuda, y lograr que se haga de forma conjunta entre varios estados, durante la presidencia de la Unión Europea a partir del próximo 1 de julio.

IGNACIO RODRÍGUEZ TUCHO, ABOGADO

Coincide con su postura el abogado Ignacio Rodríguez Tucho, que dirige 14Lawers, "una pequeña organización independiente que se dedica a prestar apoyo a jueces, fiscales y abogados defensores de derechos humanos que trabajan en entornos hostiles". Se trata de la persona que, junto a un grupo de fiscales y jueces españoles y polacos, estuvo sobre el terreno el pasado mes de septiembre, en un viaje que perseguía conseguir "un revulsivo" a la situación de parálisis en los procesos de asilo.

El letrado pone un antes y un después respecto del cambio de jefatura en la misión diplomática española en Pakistán, que ejerce desde el pasado mes de junio José Antonio de Ory. Con respecto al estancamiento anterior, el nuevo embajador adoptó medidas dirigidas a agilizar los procesos de tramitación de asilo.

"El problema que nos encontramos ahora es que las embajadas en Islamabad y Teherán tienen muy pocos recursos y están muy lejos de poder responder a una crisis humanitaria como la que se vive en Afganistán", reconoce.

"Lo que más nos impactó del viaje fueron los testimonios de los 150 fiscales con los que nos reunimos y sobre todo los de las mujeres, porque nos encontramos con que la situación era dramática", relata a este diario.

"Pakistán es un lugar es bastante permeable a los talibanes que cruzan fácilmente la frontera, a lo que se sumaba que estas mujeres, vivían amenazadas y al margen de cualquier estructura socia , hubo mujeres embarazadas que perdieron a sus hijos porque nadie les atendió el parto en un hospital, no tenían acceso a la sanidad ni a servicios educativos, no podían trabajar, y tenían que tener cuidado de que un policía no les parase y les deportase", añade.

A juicio de Rodrígez Tucho la respuesta de las embajadas en los procesos de solicitud de asilo es mejorable y muestra de ello desde el primer año de crisis en Afganistán se han dispensado solo 700 visados cuando hay miles de solicitudes. Al igual que Marques, cree que España debería aprovechar su presidencia para incluir en la agenda europea "una solución colectiva a este problema" porque intervinieron en la ocupación y no pueden irse y "olvidarse de las consecuencias".

"El futuro que les espera a estas mujeres es complicado, hay que ser realistas - concluye el abogado- porque vienen de una cultura muy diferente. Aunque sean pioneras han estado en un país en las que su autonomía estaba bastante limitada y se encuentran en una sociedad más abierta que las intimida".

INÉS HERREROS, PRESIDENTA DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

La representante de UPF relata que tomaron la decisión de viajar Islamabad cuando se dieron cuenta de que, después de un año de colapso en Afganistán, los juristas que se encontraban allí vivían una situación insostenible. "Teníamos la información y la capacidad de contarlo al Ministerio y dar soluciones, pero no se nos recibía", recuerda, por lo que optaron por actuar "un poco a la desesperada" para que una vez allí tuvieran que ser recibidos por el embajador.

Una vez en el país asiático se enfrentaron a una situación "tremendamente desgarradora". "Escuchar de primera mano los testimonios de estas mujeres es espantosa porque es el nivel del horror máximo, vivir dentro del infierno", señala Herrero, que reconoce que le impactó sobre todo oírles decir que deberían haber hecho caso a quienes les advirtieron que no debían "incorporarse al un mundo de los hombres" como fiscales y juezas.

"Decían que no había tenido ningún sentido hacerlo, que no había tenido ninguna trascendencia y que las nuevas generaciones solo iban a ver que habían puesto en riesgo las vidas de sus padres, hermanos, y lo mas terrible, las vidas de sus hijos", añade.

"El mundo globalizado tiene un problema con los fenómenos migratorios, tenemos un miedo atroz y tenemos que superarlo, entender que la protección internacional es un derecho que nos asiste, que mañana nos puede pasar a nosotros", afirma la fiscal. "No existe una verdadera protección internacional porque no se está aplicando la norma, los gobiernos sortean y buscan estrategias para no aplicarlo", finaliza Herreros.

