Grigori Shvedov: "No me creo las encuestas sobre la popularidad de la guerra; en Rusia nadie responde lo que piensa"

Más que nunca desde la desintegración de la URSS, el periodismo independiente se halla bajo asedio en Rusia. Por ello, casi hasta sorprende conversar con periodistas como Grigori Shvedov, miembro de 'Memorial', la principal organización rusa de derechos humanos y premio Nobel de la Paz, al tiempo que director de 'El Nudo Caucásico', una publicación de referencia en todo lo que concierne a las regiones sureñas de la federación y ganadora de varios premios periodísticos. Shvedov y su equipo continúan trabajando desde el interior del país, haciendo malabarismos para hacer llegar a su audiencia una información veraz sobre la realidad de la guerra en Ucrania.

¿Cuál es la situación en estos momentos dentro de Rusia? ¿Apoya mucha gente a Putin?

Hay mucha gente que apoya la guerra, y hay mucha gente en contra, pero aquellos que están en contra se mantienen más discretos porque saben lo que les puede pasar. No me creo las encuestas al respecto. En una sociedad en la cual tú puedes acabar en la cárcel por emplear el vocabulario correcto, por ejemplo, la palabra 'guerra', nadie va a responder lo que piensa, porque el encuestador puede ser en realidad un agente. Los servicios secretos también llevan a cabo sondeos de opinión.

¿Cómo continúan ustedes trabajando en Rusia?

'El Nudo Caucásico' ha sido bloqueado. A pesar de que tenemos una gran audiencia, ciertamente ahora es más pequeña. Una parte importante de nuestros lectores utilizan VPN, lo que les permite seguir leyéndonos. Además, estamos actualizando las aplicaciones para ios y android, y estamos presentes en redes sociales y de mensajería como Telegram. Por cierto, en Twitter y Facebook publicamos contenidos en inglés.

Ustedes están publicando cifras reales de bajas en la guerra de Ucrania. ¿Cómo lo hacen?

Si, es cierto. Es un tema difícil y existen muchas limitaciones establecidas por las nuevas leyes rusas. Pero hemos encontrado una fórmula para hacerlo. Lo primero que hacemos es advertir al lector de que nuestra metodología no permite confirmar a ciencia cierta los datos. En segundo lugar, acumulamos las cifras de las que informan las autoridades, que en muchas ocasiones no son proporcionadas por el líder de la región, sino por el de un pequeño pueblo que públicamente declara que tal o cual persona ha muerto. De esta forma, y aconsejados por un jurista, no violamos la ley rusa, ya que procesamos estos microdatos y luego los contabilizamos, a pesar de que siempre advertimos que nuestra metodología no permite informar de todos los datos.

¿Tienen problemas con las fuerzas de seguridad?

No puedo decir que no tenemos problemas, pero no me gusta focalizar los problemas en nosotros, o victimizarnos. No se puede hacer periodismo y llorar a la vez.

¿Cuál es la situación en estos momentos en el interior del régimen? ¿Quiénes son los personajes más influyentes?

Yo solo trabajo acerca del Cáucaso, y no puedo decir nada acerca del Kremlin. Pero sí sé que Ramzán Kadírov (el presidente de Chechenia) se ha convertido en centro de atención, es ya una figura política del Kremlin, y no solo una figura regional.

Kadírov llega a decir que hay que utilizar armas atómicas. ¿Está fuera de control?

Kadírov es interesante precisamente porque no tiene límites. Es una de sus funciones. Puede decir lo que quiera. Tras los atentados contra Charlie Hebdo, Kadírov defendió la posición exactamente contraria a la del Ministerio de Exteriores. El ministro (Lavrov), junto con otros colegas europeos, apoyó a los periodistas de 'Charlie Hebdo'. Al mismo tiempo, Kadírov, en Grozni (capital de Chechenia) intervino contra los caricaturistas (franceses) y en apoyo de aquéllos que los asesinaron. Kadírov juega muchos papeles. Y esta capacidad suya de decir mucho, en especial sobre Oriente Próximo, le hace tan necesario.

Se dice que Kadírov está al frente de las unidades más brutales que actúan en Ucrania. ¿Está usted de acuerdo?

Sabemos muy poco y no es una cuestión de mi competencia. Los colegas ucranianos han presentado a los 'kadirovtsi' (hombres de Kadírov) como soldados que están actúan para (la red social) Tik-Tok, algo que se convirtió en un meme: los combatientes tik-tok. Es decir, filman más vídeos de lo que realmente hacen. En Chechenia, los 'kadirovtsi', más que una fuerza militar, han creado una fuerza de control policial, que examina tu teléfono móvil, registra tus bolsillos. Llevan a cabo tareas diferentes respecto al Ejército. De hecho, esta era la función de las divisiones de los 'kadírovts'i en Siria. Era un trabajo más policial que militar.

¿Qué piensa de la guerra? ¿Cuánto tiempo se prolongará, dado el estado de la opinión pública en Rusia?

La opinión pública en Rusia no tiene importancia respecto a la duración de la guerra. En este mismo momento puede ser decretada una nueva movilización general, y cientos de miles de personas deberán ir a Ucrania sin que nadie se pueda oponer. Aquéllos que se fueron tras la movilización parcial (de septiembre), utilizaron una ventana de oportunidad. Esta ventana ya no existirá en el futuro. El Estado está mucho mejor preparado (desde un punto de vista técnico) para una nueva movilización.