La segunda ronda de las legislativas en Túnez ha concluido con una escasa afluencia, similar a la primera votación de diciembre que registró más de un 88% de abstención, en esta segunda ronda para elegir un nuevo Parlamento, suspendido año y medio antes por el presidente, Kais Said, que gobierna con plenos poderes. Los colegios electorales han cerrado a las 17.00 GMT y a la espera del resultado definitivo de estas legislativas, el dato de participación a las 15.00 GMT fue del 7,7%.

La jornada, con escasa afluencia en los colegios electorales como ocurrió en la primera votación que tuvo más de un 88% de abstención, comenzó a las 7.00 GMT en sólo 131 distritos electorales (de 161, uno por cada escaño) que no obtuvieron ganador por mayoría en diciembre. La participación aumentó unas décimas en comparación con el 7,19% registrado en la primera ronda a la misma hora.

El tunecino Munir, que disfrutaba del partido entre el Atlético de Madrid y el Osasuna, decidió ir a votar a última hora por "ser una obligación", declaró a EFE en un colegio de La Marsa, un distrito acomodado al norte de la capital. Como Faisal, que quince minutos antes del cierre se sintió "culpable" y salió "corriendo" a depositar la papeleta.

La red de observadores tunecina "Mourakiboun" denunció a mitad de la jornada que el personal de las mesas electorales "ocultó deliberadamente datos relacionados con el número de votantes, en la mayoría de los distritos", lo que supone "una violación flagrante del principio de transparencia" que debilita la confianza en el proceso electoral.

La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) detalló que hasta el momento un 72% de votantes son hombres y un 4,17% menores de 25 años. Más de 7,8 millones de tunecinos están llamados a votar en sus circunscripciones entre los dos candidatos más votados de la primera ronda del pasado 17 de diciembre. En total son 262 aspirantes, de los cuales sólo 34 son mujeres.

"Los jóvenes no entienden lo que está pasando, y quizá la política no les interesa", valora sobre la baja participación Taher, un votante jubilado del barrio tunecino del Bardo, donde se sitúa la Asamblea, vallada y cercada por un tanque del Ejército desde que Said decretase el Estado de excepción el 25 de julio de 2021.

Said suspendió la Asamblea de Representantes del Pueblo, que después disolvió, y desde entonces gobierna por decreto con un programa político que incluye una nueva Constitución, aprobada con un 30,5% de participación en el referéndum del año pasado. El nuevo texto introduce un sistema ultrapresidencialista y limita las funciones de Parlamento, que ya no podrá nombrar al Ejecutivo ni exigir cuentas al jefe del Estado.

Taher confía en este proceso como punto de partida para un nuevo periodo y poner fin así a la llamada "década negra", utilizando las palabras del presidente que le llevaron a intervenir el Parlamento para, asegura, "salvar a la nación" y "rectificar el "curso revolucionario" de 2011.

Los principales partidos políticos de la oposición mantienen el boicot electoral y la sociedad civil se muestra cada vez más distanciada del proyecto "unilateral" de Said.

La participación del pasado 17 de diciembre solo alcanzó el 11,22%, lo que llevó a las formaciones políticas a pedir su dimisión y convocar elecciones presidenciales anticipadas. Los resultados preliminares de estas elecciones se anunciarán "a más tardar" el 1 de febrero, y los definitivos el próximo 4 de marzo, anunció la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE).

Entre la ciudadanía, la mayor preocupación es la pérdida de poder adquisitivo y la inflación, que supera el 10 %, como recuerda Aziza, otra votante de la misma circunscripción: "Todo es muy caro ya no puedo comprar ni carne ni pescado".

"El país no es estable. Si el Parlamento es estable el país lo será. Necesitamos una Asamblea, si es buena se quedará y si no lo es el pueblo hará como hizo con los otros y los echará", concluye Aziza a la salida de su colegio electoral.