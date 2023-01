El Kremlin ha subrayado este jueves que las acciones por parte de Occidente en lo relacionado a la guerra en Ucrania "es percibido como una participación directa en el conflicto", después de que Alemania anunciara el envío de carros de combate Leopard y desbloqueara estas entregas por parte de otros países europeos.

"Escuchamos constantemente de capitales europeas y Washington que el envío a Ucrania de sistemas de armas, incluidos tanques, no implica una participación de estos países o la OTAN en las hostilidades en Ucrania. Estamos categóricamente en desacuerdo", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

"Para Moscú, todo lo que la Alianza y las capitales que he mencionado están haciendo es percibido como una participación directa en el conflicto. Vemos que esto está aumentando", ha sostenido, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, ha descartado que las autoridades "no tienen en la agenda" un posible cambio de la "operación militar especial" a raíz de la entrega de carros de combate, al tiempo que ha restado importancia a la negativa del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a negociar con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"No creo que sea necesaria una respuesta. Hace tiempo que dejó de ser un posible oponente para Putin", ha apuntado Peskov. "Sabemos cuáles eran las promesas de Zelenski cuando fue elegido presidente, no es difícil recordarlo. No solucionó el problema en el Donbás. No cumplió los Acuerdos de Minsk. Parece que no iba a hacerlo y que se preparaba para la guerra", ha zanjado.