El exministro de Seguridad sudafricano Adriaan Vlok, responsable confeso de crímenes durante la era del Apartheid, ha muerto este domingo a los 85 años de edad tras una breve enfermedad, ha confirmado un portavoz familiar.

Vlok recibió en 1999 una amnistía tras declararse culpable de orquestar un atentado contra el Consejo Eclesiástico Nacional y el sindicato Cosatu, así como del intento de asesinato del reverendo Frank Chikane, el secretario general del consejo.

El exministro falleció en el hospital Unitas de la localidad de Centurion, provincia de Guateng, según ha confirmado el portavoz familiar Peet Bothma a la cadena News24.

Durante su estancia al frente del Ministerio de Seguridad de Sudáfrica, desde 1986 a 1991, Vlok supervisó la brutal represión policial en la era de la segregación. Fue responsable de la detención de al menos 30.000 personas, entre ellas 15.000 que llegaron a estar simultáneamente encarceladas durante la declaración del estado de emergencia por las protestas durante los últimos años del Apartheid.

Asimismo, Vlok administró la ley de seguridad nacional que, en 1988, desembocó en la ilegalización de casi una veintena de organizaciones de lucha contra la segregación y, como miembro del Consejo de Seguridad del Estado, estuvo involucrado en múltiples operaciones de asesinatos selectivos contra activistas.

De hecho, en una entrevista con el 'Mail and Guardian', Vlok admitió haber firmado cartas de felicitación a los agentes posteriormente acusados de perpetrar estas ejecuciones y empleó palabras como "eliminar" para fomentar la represión policial contra disidentes políticos. No obstante, aseguró que no tenía conocimiento exacto de los detalles de estas operaciones.

Vlok terminó su testimonio ante la Comisión de Reconciliación pidiendo disculpas por sus acciones.