El extraño caso de las "comisarías secretas" chinas en Italia

Es un misterio. Todavía irresuelto. La información procede de la Fundación Safeguard Defenders, una organización no gubernamental con sede en Madrid, que recientemente ha denunciado que China ha instalado un centenar de "comisarías secretas" para perseguir a opositores en Europa y Estados Unidos. Peculiaridad: 11 de estos centros se encuentran en Italia, la nación con el mayor número de estas estructuras según lo que se sabe hasta la fecha, seguido por España con nueve.

Los datos provienen de las investigaciones de Safeguard Defenders, que desde septiembre ha ido denunciando a esta desconocida red china a través de diversos documentos e informes. El último, publicado en estos días, ha revelado la presencia de estos centros en Roma, Milán, Bolzano, Venecia, Florencia, Prato, donde vive la comunidad china más numerosa de Italia, y en la isla de Sicilia.

Más aún: Italia también habría sido una especie de país laboratorio. Tanto es así que es aquí donde se abrió la primera de las estructuras identificadas en el mundo. Ocurrió en 2016, cuando el departamento policial de la jurisdicción de Wenzhou abrió un centro en la ciudad de Milán. Más tarde seguirían los pasos de Wenzhou las jurisdicciones de Qingtian y Fuzhou.

Actitud ambigua

Hasta la fecha, el comportamiento de las autoridades italianas ha sido ambiguo. En septiembre, el Ministerio del Interior italiano del Gobierno de Mario Draghi (entonces en el poder) dijo que las actividades de estas oficinas no tenían "particular relevancia". ¿Asunto resuelto? No. Al menos para algunos parlamentarios italianos, firmantes en los pasados meses de una pregunta parlamentaria en la que han pedido explicaciones sobre la cuestión.

Una incógnita es si las autoridades italianas conocían "plenamente" el alcance de las operaciones llevadas a cabo por China, afirma Laura Harth, directora de Safeguard Defenders, preguntada por EL PERIÓDICO. Finalmente, solo después de que las últimas denuncias se hicieran públicas, el Gobierno italiano ha informado de la apertura de una investigación. "Estamos verificando. Si hay irregularidades, no excluimos sanciones", dijo el actual ministro de Interior, Matteo Piantedosi.

Las acusaciones contra Pekín son graves. De acuerdo con Safeguard Defenders, una de las principales tareas de estos centros sería intimidar y provocar la repatriación forzosa de disidentes. Safeguard Defenders ha afirmado incluso que posee pruebas de algunos casos específicos como el de un obrero acusado de malversación que regresó a China después de 13 años en Italia y cuyo rastro luego se perdió.

Riesgo para la seguridad

Pekín ha rechazado todas las acusaciones desde que las primeras noticias pasaran a ser de conocimiento público. En octubre, Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, aseguró que "las autoridades de seguridad pública chinas observan estrictamente el derecho internacional y respetan plenamente la soberanía judicial de otros países". Otros portavoces también han hecho declaraciones similares.

El asunto no es baladí porque la comunidad china en Italia tiene un tamaño nada despreciable. Según el centro de estadísticas ISTAT, está integrada por 330.000 personas. Además, Italia ha firmado en estos años diversos acuerdos con Pekín, entre ellos el pacto para entrar en 2019 en la llamada Nueva Ruta de la Seda, algo que en su momento fue recibido con recelos por Bruselas. Además, Giulio Terzi, exministro de Relaciones Exteriores, ha sugerido que la existencia de estos centros chinos en suelo italiano podría representar un riesgo para la seguridad.

La razón es que, en estos años, el país transalpino también ha dado señales de apertura a las fuerzas del orden chinas, lo cual fue elogiado por Pekín. De ahí, por ejemplo, las patrullas conjuntas italochinas en Roma, Milán y Nápoles, puestas en marcha en 2016, supuestamente para luchar contra el crimen organizado. En otros casos, el contenido de los acuerdos firmados entre los dos países no se hizo público, prueba de que los misterios del caso son todavía muchos.