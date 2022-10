El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vinculado la reciente agresión a Paul Pelosi, el marido de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, a "las mentiras" del Partido Republicano sobre el supuesto fraude de las elecciones de 2020.

Refiriéndose al ataque con un martillo sufrido por Pelosi en su domicilio particular en la ciudad de San Francisco, Biden ha afirmado que es un hecho "despreciable" y que en Estados Unidos "hay demasiada" violencia, odio, y virulencia, según ha expresado en un acto de campaña en Pensilvania.

Asimismo, ha detallado que el sospechoso de atacar a Pelosi cantó una consigna que fue usada durante al asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, según han relatado los agentes federales al presidente. "El canto era, '¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy?'", ha detallado Biden.

"¿Qué nos hace pensar que un partido pueda hablar de 'elecciones robadas', de que 'la COVID-19 es un engaño', y que 'todo esto es un montón de mentiras' sin afectar a personas que pueden no estar tan bien equilibradas? ¿Qué nos hace pensar que no va a corroer el clima político?", ha espetado el mandatario estadounidense, afirmando que "¡Ya es suficiente!".

En este sentido, Biden ha hecho un llamamiento a que "toda persona de buena conciencia" se oponga "claramente y sin ambigüedades" a la violencia en la política, independientemente de cuál sea su política. "¡Todos nosotros! Todos nosotros juntos, como estadounidenses", ha añadido.

"Conociendo a Paul, Nancy y las familias como yo los conozco, son duros como parecen. Pero estamos orando por él. Somos optimistas por su completa recuperación", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca.

"Las elecciones más importantes de nuestra vida"

Como parte de su campaña para las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre, el presidente de Estados Unidos ha subrayado ante la población de Pensilvania, estado clave en los comicios, los motivos para votar al Partido Demócrata.

"Si mantenemos el control del Congreso y del Gobierno, podemos dar un giro de 180 grados. Si hacemos esas dos cosas, podemos darle un giro al Congreso. Pensilvania será un lugar mejor y también lo será Estados Unidos", ha pronosticado Biden.

"Por eso estamos todos aquí. Quedan once días. Once días hasta la elección de medio mandato más importante de nuestra vida. Y eso no es una hipérbole. Va a dar forma a cómo será este país durante la próxima década o más. No es una broma", ha remarcado.

Por ello, ha instado a los ciudadanos estadounidenses a no tomarse estos comicios como un referéndum de aprobación al Gobierno, sino como unas verdadera elección entre "dos visiones muy diferentes de Estados Unidos".

Con todo, Biden ha defendido su administración asegurando que está tratando de construir una economía "de abajo hacia arriba" que premie el trabajo y "no sólo" la riqueza, así como una economía que "funcione para todos, de modo que los pobres tengan una escalera hacia arriba".

"Es un cambio fundamental que está funcionando en comparación con la economía de goteo que los republicanos del MAGA (acrónimo del eslogan del expresidente Donald Trump 'Hacer América grande otra vez') ofrecen en estos días.