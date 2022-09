Después de 19 meses de Gobierno técnico de Mario Draghi y apenas un mes de campaña electoral, Italia, la tercera economía de la Eurozona seguirá este lunes en el foco de todas las miradas. La jornada electoral del domingo en Italia, un miembro fundador de la Unión Europea, desdibuja escenarios difíciles de prever. El partido ultraderechista y euroescéptico Hermanos de Italia ganó los comicios parlamentarios, según los sondeos a boca de urna de tres encuestadoras. En paralelo, sus socios de la Liga y de Forza Italia habrían alcanzado un resultado suficiente para formar un nuevo Gobierno.

Sigue en directo la última hora de las elecciones italianas:

La afluencia en las elecciones italianas se desplomó al 65% La afluencia en las elecciones generales que se celebran hoy en Italia se desplomó a al alrededor del 65% respecto al 73% de los últimos comicios, en 2018, según los primeros datos parciales del Ministerio del Interior. Al cierre de los colegios electorales a las 23.00 horas (21.000 GMT), y cuando quedan aún por contabilizar la mitad de éstos, la votación para la Cámara de los Diputados -ya que sobre el Senado aún no se ha facilitado información- refleja ya una importante caída en la afluencia, tal y como habían pronosticado las encuestas. Los últimos sondeos, que son de hace 15 días, ultima fecha para poder publicarse, mostraban una afluencia en torno al 65%, mientras que en 2018 la participación final fue de alrededor del 73%, ya la más baja de la historia. Los resultados finales, a partir del lunes Los resultados definitivos se anunciarán a partir de este lunes. Cuando esto ocurra, la atención se centrará en particular en el consenso obtenido por la coalición ganadora en el Senado, la cámara del Parlamento en la que, por la ley electoral italiana, es más difícil tener una mayoría amplia. También será importante confirmar que los ganadores han obtenido los dos tercios de los escaños, algo que les permitiría aprobar leyes con mayor rapidez y, eventualmente, también modificar la Constitución italiana. Informa Irene Savio desde Roma. Los sondeos a pie de urna dan la victoria a la ultraderechista Giorgia Meloni

Meloni vota minutos antes del cierre de los colegios electorales La candidata ultraderechista ha creado una gran expectación durante todo el día de la jornada electoral al esperar hasta los últimos minutos para depositar su voto. "Dada la masiva presencia de trabajadores de la información registrada esta mañana, la presidenta deHermanos de Italia (FdI), Giorgia Meloni, votará cerca del cierre de los colegios electorales para permitir que los ciudadanos inscritos en su colegio electoral puedan ejercer su derecho al voto en paz y sin sufrir molestias, aglomeraciones y retrasos", explicaron sus colaboradores. 22:25 El retraso de Giorgia Meloni para salir en 'prime time' A las 19.00 horas habían votado todos los líderes políticos a excepción de la ultraderechista Giorgia Meloni, que retrasó su aparición pública para emitir el voto hasta última hora de la noche para evitar molestias al resto de los electores ante la presencia masiva de los medios de comunicación. La candidata ultraderechista se asegura así aparecer en 'prime time' justo cuando las cadenas italianas comienzan su programación especial con motivo de las elecciones. 22:12 Aplausos al presidente de la República, Sergio Mattarella A la entrada del presidente de la República, Serio Mattarella, en su colegio de Palermo, los componentes de la mesa electoral y el presidente le recibieron en pie con un fuerte aplauso. El jurista palermitano de 81 años ha tenido que gestionar una de las más difíciles legislaturas de toda la Historia italiana y tuvo incluso que aceptar un nuevo mandato de siete años ante la inmovilidad de los partidos políticos. ¿Deberá de nuevo intervenir tras los resultados de hoy? 21:53 Las imágenes de los candidatos en la jornada electoral La jornada electoral en Italia, que se ha desarrollado sin incidentes, ha dejado algunas imágenes que han dado que hablar en la larga espera de los resultados. Mientras todos esperaban en el colegio Vittorio Bachelet de la periferia de Roma la llegada de la líder de Hermanos de Italia y gran favorita, Giorgia Meloni, la ultraderechista retrasaba su aparición al final de la jornada y colgaba en su redes sociales un vídeo en el que aparecía con dos melones a la altura de su pecho para jugar con su apellido (melones, en español). Y sonriendo a la cámara y guiñando un ojo afirmaba: "25 de septiembre. He dicho todo". Los últimos sondeos, que son de hace 15 días, ultima fecha para poder publicarse, mostraban una afluencia en torno al 65 %, mientras que en 2018 la participación final fue de alrededor del 73 %, ya la más baja de la historia. Según los primeros análisis, la afluencia desciende en todo el país, pero sobre todo en el sur con caídas importantes en Campania (-15,1 %), Molise (-13,9 %), Calabria (-13,0 %), Cerdeña (-12,6 %), Basilicata (-12,1 %). Un ejemplo es el de Nápoles, donde a las 19.00 horas había votado el 36,8 % de los electores respecto al 47,5 % del 2018. 19:40 La participación baja ligeramente en Italia cuatro horas antes del cierre de los colegios electorales El fantasma de la abstención, al final, no ha aparecido. O, al menos, no lo ha hecho de forma llamativa hasta el momento, en las cruciales elecciones de este domingo en Italia. Eso es lo que se desprende de los datos del Ministerio de Interior italiano, según los cuales cuatro horas antes de que cierren las urnas, a las 23 horas, ha ido a votar un 51,10% de la población, un unos 8 puntos menos que en los anteriores comicios de 2018. En líneas generales, en el sur está bajando la participación, mientras que en la mayoría de las regiones del norte es superior. Informa Irene Savio desde Roma. 19:05 Menos diputados y senadores en la próxima legislatura Unos 50 millones de italianos están llamados a elegir quiénes ocupan 400 escaños de la Cámara de Diputados y 200 del Senado. En ambas cámaras habrá ahora menos legisladores, conforme a lo establecido en una reforma constitucional avalada en referéndum por la ciudadanía en septiembre de 2020. Los colegios permanecerán abiertos desde las 7.00 hasta las 23.00 horas, aunque los resultados definitivos no verán la luz hasta el lunes. Los sondeos anticipan una participación inferior a la de procesos anteriores, por lo que no se descartan sorpresas que pueden llegar también en función del lado hacia el que se inclinen los indecisos de última hora. 17:59 El Papa pide más "nacimientos" e "hijos" a Italia el día de las elecciones nacionales El Papa ha pedido en el ángelus de este domingo, que ha rezado con dos horas de antelación desde Matera, más "nacimientos" e "hijos" a Italia. "Me atrevo a pedir Italia, más nacimientos, más hijos", ha instado el Pontífice desde la ciudad italiana - en la región de Basilicata, en el sur del país- hasta donde ha viajado para clausurar el XVII Congreso Eucarístico Nacional. Su llamamiento ha coincidido con las elecciones para elegir un nuevo primer ministro en Italia en las que 50 millones de ciudadanos están llamados a votar. Además, Francisco ha recordado que este domingo la Iglesia celebra la 108ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado con el lema, 'Construir el futuro con los migrantes y los refugiados'. "¡Comprometámonos a construir un futuro más inclusivo y fraterno en el que cada persona encuentre su lugar y sea respetada; ¡donde los migrantes, refugiados y víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad!", ha exclamado. 17:03 Colas para votar en las elecciones en Italia, pero por el código antifraude "Nunca había visto colas para votar en Italia", celebró hoy el líder conservador de Forza Italia y ex primer ministro, Silvio Berlusconi, mientras una señora le acusaba de haberse saltado la fila. Algo así han pensado hoy todos los italianos que acudieron a los colegios electorales, aunque el motivo no fue la alta afluencia sino un código "antifradude" que hace falta comprobar para depositar la papeleta. Las filas en los colegios electorales no se podían achacar una gran afluencia, pero no ha sido así: a las 12.00 (10.00 GMT) era del 19,21%, un dato muy similar al 19,43% registrado a la misma hora en los anteriores comicios generales, en 2018, según informó el Ministerio del Interior. En Italia no se pueden llevar las papeletas de casa a los colegios, una medida para evitar el llamado voto de intercambio que utiliza sobre todo la criminalidad organizada para garantizarse los votos del político al que han apoyado a cambio de algún favor o dinero. 16:41 Italia vota su futuro, con la ultraderecha ante una oportunidad histórica 15:32 Giorgia Meloni se hace esperar Meloni, de 45 años y que puede convertirse en la primera mujer en llegar al poder en Italia tal y como señalan todos los sondeos, tenía previsto votar a las 11.00 (9.00 GMT) en Roma, pero finalmente ha cambiado el horario hasta después de las 22.00 (20.00 GMT) debido a la aglomeración de fotógrafos y reporteros que la esperaba en su colegio electoral. En lugar de verla en el colegio electoral, se la pudo ver en las redes sociales, donde subió un vídeo que lleva camino de hacerse viral y en el que Meloni sujeta dos melones a la altura de su pecho mientras afirma: "el 25 de septiembre, he dicho todo" 14:30 Así están siendo las elecciones en Italia, en imágenes 29 13:06 Berlusconi acude a las urnas El líder del partido italiano Forza Italia, Silvio Berlusconi, acudía este domingo alrededor de las 12:30 a votar. 12:44 Meloni pospone su voto hasta esta noche por aglomeración de fotógrafos La ultraderechista Giorgia Meloni, la gran favorita para ganar las elecciones que se celebran este domingo en Italia, tenía previsto votar esta mañana en Roma, pero finalmente ha cambiado el horario hasta última hora del día debido a la aglomeración de fotógrafos y reporteros que la esperaba en su colegio electoral. Meloni, de 45 años y que iba a votar a las 11.00 horas locales (9.00 GMT), quiere evitar que los electores no puedan votar con tranquilidad a causa de la presencia masiva de medios de comunicación y ha decidido retrasar su votación a partir de las 22.00 horas (20.00 GMT), informaron los medios locales. Ver más

Los resultados definitivos se anunciarán a partir de este lunes. Cuando esto ocurra, la atención se centrará en particular en el consenso obtenido por la coalición ganadora en el Senado, la cámara del Parlamento en la que, por la ley electoral italiana, es más difícil tener una mayoría amplia. También será importante confirmar que los ganadores han obtenido los dos tercios de los escaños, algo que les permitiría aprobar leyes con mayor rapidez y, eventualmente, también modificar la Constitución italiana.

Ha finalizado así una jornada que muchos italianos no vivieron con corazón ligero. En Roma y otras grandes ciudades del centro y norte del país, decenas de personas aguardaron pacientes su turno para ejercer su derecho. "Pocas veces he sentido unas elecciones como tan trascendentales", resumía Virgina, una escenógrafa de 41 años. "Hoy conduciré unas cuatro horas para ir a votar, pues soy residente en otra región. Pero debo hacerlo", argumentó, desgranando las mil razones detrás de su preocupación por el avance de Giorgia Meloni.

No era la única que razonaba así. La idea se repitió en casi todos los entrevistados por este diario, incluyendo los electores que decían preferir el bando opuesto. "Son unas elecciones importantísimas, a ver si cambia algo después de tantos años con los mismos de siempre", explicó otro ciudadano, al revelar un voto más inclinado hacia la derecha. En Milán, Silvio Berlusconi, el líder del centroderechista Forza Italia, incluso se sorprendió por la situación. "Es la primera vez que veo colas para ir a votar. Nunca he visto algo así en otros años", afirmó el político, al ejercer su derecho en esta importante ciudad italiana.

La lluvia dificulta el voto

Tanto fue así que al mediodía la afluencia a los colegios electorales desorientó a los analistas al alcanzar el 19,2%, apenas un 0,2% menos que en los anteriores comicios de 2018. No duró mucho. Ya en la tarde el voto rural —en particular, el de la Italia más despoblada— y del sur invirtió la tendencia. Lluvias torrenciales e incluso inundaciones dificultaron las operaciones de voto en muchas localidades de la Italia meridional y también en las islas de Sicilia y Cerdeña. Fue la señal que ratificó la factura entre las dos Italias. Al final de la jornada, la participación se quedó finalmente en XXX

La situación no impidió que una parte del país se distrajera con Meloni, que, como si de una tragicomedia se tratara, decidió que también era el día apropiado para publicar un vídeo de ella con dos melones a la altura de pechos, diciendo "25 de septiembre, y lo he dicho todo". Un chiste malo que, además, se sumó a una declaración que reveló lo confiada que la ultraderechista se sentía ya antes del cierre de las urnas. "¿Perder? No es el día", llegó a decir la líder de Hermanos de Italia. Salvini, tal vez para no quedarse atrás, fue incluso más allá. "Ya tengo en mente (cómo será) el Gobierno", afirmó el líder de la Liga.

La voz fuera del coro fue, paradójicamente, la de Silvio Berlusconi, el tercer socio de la coalición. "Salvini necesita ser colocado un poco en su sitio. Nunca ha trabajado", se quejó el anciano político. Según los suyos, será él el único que podrá moderar el discurso extremista de sus aliados, con el apoyo del Partido Popular europeo (PPE), también cuando se deba negociar con Bruselas. Pese a los anticuerpos que posee Italia -que sí los tiene-, no será misión fácil. Vox, el partido extremista de Santiago Abascal, ya ha invitado a Meloni a visitar Madrid el próximo 9 de octubre para su gran fiesta anual.