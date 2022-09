Quién es quién en la línea de sucesión al trono de Isabel II

La reina Isabel II es la monarca que más tiempo ha ocupado el trono en la historia británica. Su reinado comenzó el 6 de febrero de 1952. Tiene cuatro hijos, ocho nietos y doce bisnietos, que forman la familia real británica. Un montón de miembros de la casa de Windsor que se reparten en una extensa línea de sucesiónal trono británico, la cual no solo se rige por la descendencia, sino también por el estatuto parlamentario, cuyas bases se establecieron en el siglo XVII, culminando en la declaración de derechos (1689) y la ley de asentamiento (1701).

De esta manera, un soberano podría ser privado de su título por mal gobierno o por ser católico romano, y no protestante. En 2013 se introdujeron los últimos cambios en la ley de sucesión: se terminó con el sistema de primogenitura masculina, según el cual un hijo menor puede desplazar a una hija mayor, y se puso fin a las disposiciones por las que los que se casan con católicos romanos quedan descalificados de la línea sucesoria.

Pero además de estos herederos, hay otros aspirantes al trono. En total son los siguientes 24 royals.

El Trooping of the Colour ha marcado el cumpleaños oficial -la fecha de coronación- del soberano británico durante más de 270 años. En esta instantánea de 2019, la reina y la familia real observa el desfile y el vuelo de la RAF desde el balcón del palacio de Buckingham. Junto a Isabel, por orden, sus herederos más próximos.

1. CARLOS, PRÍNCIPE DE GALES

Nacido en 1948

Lleva preparándose para ascender al trono desde hace décadas, de hecho, es el heredero presuntivo de mayor duración en la historia de la monarquía británica, camino va de cumplir 70 años como aspirante, habiendo superado a su tatarabuelo Eduardo VII, quien asumió el trono con más de 59 años de edad. Sus principales deberes son apoyar a la reina en sus compromisos reales.

2. PRÍNCIPE GUILLERMO, DUQUE DE CAMBRIDGE

Nacido en 1982

El primogénito del heredero y de su primera mujer, Lady Di, es desde los 21 años uno de los cuatro consejeros de Estado, por lo que puede sustituir a la reina en actos oficiales. Se ha entrenado con el Ejército, la Royal Navy y la RAF. Además de ser presidente de la asociación de Fútbol de Inglaterra, preside una fundación para gente sin hogar (Centrepoint). Él y su familia viven en el palacio de Kensington, de cuatro plantas y veinte habitaciones.

3. PRÍNCIPE JORGE DE CAMBRIDGE

Nacido en 2013

Con solo un año el infante realizó su primera gira por Nueva Zelanda y Australia durante tres semanas. Como su bisabuela, le encanta montar a caballo así como involucrarse en las tareas de mantenimiento de sus ponis y la limpieza de los establos. Su comida favorita es un plato muy poco british, pues lo que más le gusta son los espaguetis a la carbonara.

4. PRINCESA CARLOTA DE CAMBRIDGE

Nacida en 2015

De carácter dicharachero y mandón, en casa a su alteza real, el tratamiento que recibe, se la conoce como Lottie. De su abuela ha heredado su amor por los animales, especialmente por los perros, aunque también le chifla el fútbol y montar a caballo. Gracias a su nanny, la palentina María Teresa Turrión, entiende y habla un poquito de español.

5. PRÍNCIPE LUIS DE CAMBRIDGE

Nacido en 2018

Como sus hermanos, el benjamín de Kensington vino al mundo en el hospital londinense de Saint Mary's. En algunas fotos se le ha visto con ropa heredada de sus hermanos. Es el hijo que guarda más parecido con su madre, con la que asiste una vez por semana a clases de música y baile. Con Carlota y Jorge protagonizó una foto que se hizo viral, aplaudiendo a los sanitarios al comienzo de la crisis sanitaria por el covid.

6. PRÍNCIPE ENRIQUE, DUQUE DE SUSSEX

Nacido en 1984

El hijo menor de Carlos sirvió en Afganistán de 2012 a 2013. Cansado de los paparazzi, en enero del 2020 anunció que él y su esposa, la exactriz Meghan Markle, dejaban el papel que desempeñaban en la familia real. Dos meses después renunciaron al tratamiento de alteza real y dejaron de recibir la paga de la corona. Ahora vive con su familia en California, donde lleva una nueva vida de estrella de Hollywood: aparece en la tele con Oprah Winfrey, acude a galas y se ocupa de su fundación, Archwell.

Pero la línea de sucesión no acaba aquí, sigue con otros miembros de la familia real. Algunos bien conocidos por algunos escándalos, y otros menos populares en las páginas de papel couché.

7. ARCHIE HARRISON MOUNTBATTEN-WINDSOR

Nacido en 2019

Los duques de Sussex rechazaron para su primogénito el título de conde de Dumbarton, al que tenía derecho por ser el título secundario de su padre. Pero es que comenzaba por dumb (tonto, en inglés) y tenían miedo que sufriera bullying en el colegio.

8. LILIBET DIANA MOUNTBATTEN-WINDSOR

Nacida en 2021

Tras la espantá del Megxit y el consecuente enfado de la reina, Enrique y Meghan quisieron congratularse con ella poniéndole a su pequeña, ya nacida en suelo estadounidense, el apodo familiar por el que se conoce a Isabel II.

9. PRÍNCIPE ANDRÉS, DUQUE DE YORK

Nacido en 1960

Hasta el nacimiento de su sobrino Guillermo, fue el número dos en la línea de sucesión. Es el hijo con el que la reina tiene "una afinidad particular", pero también el que más quebraderos de cabeza le ha dado. En noviembre del 2019 tuvo que apartarle de sus deberes públicos por su amistad con el proxeneta Jeffrey Epstein, y aún pesa sobre el duque una demanda por presunto abuso sexual presentada en los tribunales de EEUU.

10. PRINCESA BEATRIZ DE YORK

Nacida en 1988

La primogénita de Andrés y su ex, Sarah Ferguson, se graduó en Historia del Arte y estuvo haciendo prácticas en Sony Pictures. Libre de todo compromiso real, ha participado en diferentes obras de caridad. Tiene el honor de ser el primer miembro de la familia real en aparecer en una película sobre su antepasada, la reina Victoria. El verano de la pandemia se casó, con un vestido que su abuela llevó en el estreno de Lawrence de Arabia (1962), con el empresario italiano Edoardo Mapelli. En septiembre del 2021 nació su primera hija.

11. SIENA ELIZABETH MAPELLI MOZZI

Nacida en 2021

Es una de los cuatro bisnietos que le han nacido a la reina este 2021, un año prolífico en nacimientos, pero también muy triste por la muerte de Felipe, el duque de Edimburgo y el marido de la reina. La bebé, que vino al mundo el 18 de septiembre en el Chelsea and Westminster Hospital de Londres, pesó 2,77 kilos, y carece de títulos ni honores en la familia real británica. Por parte de padre, sin embargo, cuenta con el título italiano de cortesía Nobile Donna, si bien al no estar reconocido, no es usado por la casa real británica.

12. PRINCESA EUGENIA DE YORK

Nacida en 1990

Al igual que su hermana, estudió Historia del Arte y, también, Literatura Inglesa. En cambio, ella hizo las prácticas en la casa de subastas Christie's. Del 2013 al 2015 trabajó en una galería de arte de Nueva York, a razón de 30.000 euros al año. Desde el 2017 dirige la galería Hauser & Wirth de Londres. Esquiando en Suiza conoció al empresario del vino Jack Christopher Stamp Brooksbank, y después de siete años de novios se casaron en el castillo de Windsor en 2018.

13. AUGUST PHILIP HAWKE BROOKSBANK

Nacido en 2021

En septiembre de 2021 vino al mundo el primer nieto del príncipe Andrés, a quien sus padres presentaron en sociedad, nada más nacer a través de sus redes sociales. La princesa compartió en su cuenta de Instagram tres fotos de la nueva familia. Jack sostiene al bebé en brazos mientras su madre mira su carita, y en la última, el recién nacido sale envuelto en una mantita de color azul y cogiendo el dedo de su madre.

14. PRÍNCIPE EDUARDO, CONDE DE WESSEX

Nacido en 1964

El hijo pequeño de Isabel II es también vizconde de Severn. Es de todos sus vástagos el menos conocido, y el único que no se ha divorciado. Desde 1999 está casado con Sophie Rhys-Jones, hija de un vendedor de coches y de una secretaria. La pareja tiene dos hijos, Lady Luisa y Jacobo, vizconde de Severn. Eduardo mantiene un perfil bajo (de ahí que solo use el tratamiento de conde), lo que le ha permitido evitar la presión mediática sufrida por sus hermanos.

15. JACOBO MOUNTBATTEN-WINDSOR, VIZCONDE SEVERN

Nacido en 2007

El único hijo varón del príncipe Eduardo es menor que su hermana pero está antes que esta en la línea de sucesión. Esto se debe a que los niños nacieron antes de que Isabel II eliminara la ley sálica por la que prevalecía el varón por delante de la mujer, sin importar el orden de nacimiento. Aseguran que el vizconde es uno de los nietos favoritos de la reina.

16. LADY LUISA MOUNTBATTEN-WINDSOR

Nacida en 2003

Cuando se casó, el conde de Wessex acordó con la soberana que sus hijos no recibirían el título de su alteza real y que solo serían hijos de conde. Por ello, Luisa nunca es referida como una princesa británica, sino como lady. La joven, ya mayor de edad, fue una de las damas de honor en la boda de su primo Guillermo. El duque de Edimburgo sentía predilección por ella, y hasta le enseñó a conducir carruajes.

17. ANA, PRINCESA REAL

Nacida en 1950

La ley sálica que imperaba antes hizo que la princesa Ana, segunda hija de Isabel II y el duque de Edimburgo, quedara relegada al cuarto puesto en la línea de sucesión cuando nacieron sus hermanos menores. Se ha casado dos veces; su primer marido, el capitán Mark Phillips, es el padre de sus dos hijos, Peter y Zara, mientras que el segundo es el vicealmirante Timothy Laurence. Fue la primera de la realeza en usar el apellido Mountbatten-Windsor en un documento oficial, compitió en eventos ecuestres para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 y participa en organizaciones benéficas, incluida Save the Children, que preside desde 1970.

18. PETER PHILLIPS

Nacido en 1977

El mayor de los nietos de la reina se casó con la canadiense Autumn Kelly en 2008 -de la que se divorció en 2020- y son padres de dos hijas, Savannah e Isla. Como su hermana, no tiene título real por descender de la línea femenina. Ha trabajado para Jaguar Racing y Williams F1 antes de hacerlo en el Banco Real de Escocia. En 2020 fue criticado por usar su parentesco real en un anuncio para una marca de leche en China.

19. SAVANNAH PHILLIPS

Nacida en 2010

La primera bisnieta de la reina Isabel II y la primera nieta de la princesa real Ana del Reino Unido no tiene ningún título real, pero está en la línea de sucesión. La niña tras el sofá en la foto superior, se ha dejado ver en el Trooping the Colour, y también formó parte del cortejo nupcial en la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank, junto a su hermana Isla y sus primos Jorge y Carlota de Cambridge y Mia Tindall.

20. ISLA PHILLIPS

Nacida en 2012

Como le pasa a su su hermana mayor, Isla posee la doble nacionalidad británica y canadiense. Su primera aparición pública también fue en el balcón del palacio de Buckingham durante la celebración del Trooping de Colour en 2017. Ella y su hermana estaban cerca del príncipe Jorge y la princesa Carlota. Isla apareció nuevamente en las celebraciones del 2018 y 2019.

21. ZARA TINDALL

Nacida en 1981

Al igual que su madre es una jinete de élite, y en 2006 fue elegida como Deportista del Año de la BBC (su madre lo fue en 1977). Gracias a sus méritos en la equitación, en 2007 fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico. También fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Además de su hermano mayor, Phillips, tiene dos hermanas de padre, Felicity Tonkin, nacida en 1985, de la amante de su padre, Heather Tonkin, y Stephanie Phillips, nacida el 2 de octubre de 1997, de la segunda esposa de su padre, Sandy Pflueger.

22. MIA TINDALL

Nacida en 2014

La niña es la primogénita de Zara Tindall, casada desde 2011 con el exjugador de rugby de Inglaterra Mike Tindall.

23. LENA ELIZABETH TINDALL

Nacida en 2018

La nieta de Isabel II y del duque de Edimburgo sufrió dos abortos espontáneos antes de dar la bienvenida a su hija Lena. Le pusieron el nombre en honor a su bisabuela. Al igual que su hermana, no tiene un título real y, por lo tanto, también será conocida como Miss Tindall.

24. LUCAS TINDALL

Nacido en 2021

El tercer hijo de Zara nació el pasado marzo en el suelo del baño, según explicó el padre: "Un pequeñín vino a casa… nació muy deprisa. No llegamos al hospital. En el suelo del baño… así que sí, fue correr al gimnasio, coger una colchoneta, volver al baño, ponerla en el suelo, toallas, y respirar, respirar, respirar".