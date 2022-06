El presidente de EEUU, Joe Biden, se ha jactado de la unidad de los miembros de la OTAN ante la agresión de Rusia a Ucrania y ha culpado al Kremlin de ser responsable del alza de precios que está ahogando las economías de todo el mundo por la elevada inflación y también de la crisis de alimentos que están sufriendo los países más pobres. El dirigente estadounidense se ha despedido de la cumbre celebrada este miércoles y jueves en Madrid con una rueda de prensa en la que ha celebrado el aumento de dinero destinado a defensa que han comprometido numerosos países, entre ellos España, y de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. "[Vladimir] Putin pensó que podría romper la alianza trasatlántica. Intentó debilitarnos, esperaba que se rompiera nuestra determinación, pero está consiguiendo exactamente lo contrario. Quería la "finlandización" de la OTAN, ha conseguido la "otanización" de Finlandia", ha declarado ante los periodistas.

"La razón por la que los precios de la gasolina han subido es por Rusia. Rusia, Rusia, la razón por la que existe la crisis de alimentos es porque Rusia, Rusia, no permite que el grano salga de Ucrania", ha denunciado cuando la prensa estadounidense le ha preguntado por la elevada inflación que sufre EEUU (8,6% en mayo).

800 millones de dólares más

Biden ha insistido en que la OTAN va a estar ayudando al Gobierno y el pueblo ucranianos todo lo que haga falta y ha anunciado que EEUU aprobará una nueva ayuda militar de "más de 800 millones de dólares" en defensa antiaérea, artillería y equipamientos. "Vamos a seguir apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario (...) Ucrania no va a quedar definida por las políticas rusas. Rusia ha intentado quedarse con el Donbás y no lo ha conseguido todavía (...) No sé cómo terminará esto, pero no va a terminar con la derrota de Ucrania", ha asegurado.