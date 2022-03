El emir de Dubái no podrá ver a sus hijos. Así terminan los casi tres años de pleitos judiciales entre el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum y la que fue su sexta esposa, la princesa Haya. Un juez del Reino Unido ha dictaminado que el también primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) abusó de su exesposa de manera tan exorbitante” que se le ha prohibido tener contacto cara a cara con los hijos que comparten, Jalila, de 14 años, y Zayed, de 10. “El comportamiento del padre hacia la madre de sus hijos es abuso doméstico”, ha concluido el magistrado de familia más importante de Inglaterra y Gales, Sir Andrew McFarlane.

“Mostró constantemente un comportamiento coercitivo y controlador con respecto a aquellos miembros de su familia que considera que se comportan en contra de su voluntad”, ha dictaminado McFarlane en el Tribunal Superior de Londres este jueves. La corte también obliga al gobernante de Dubái a proporcionar 663 millones de euros para la seguridad y el mantenimiento a largo plazo de los dos pequeños. A partir de ahora, el jeque Mohamed sólo podrá comunicarse con sus hijos a través de llamadas telefónicas y mensajes.

Divorcio de 600 millones

Solo la princesa Haya, hermanastra del rey Abdalá II de Jordania, cuenta con la custodia de Jalila y Zayed y determinará todo aquello relacionado con su educación y su salud. “Esperar compartir la responsabilidad parental con alguien que no te ve como madre o que no puede mencionar tu nombre sobre el papel no parece que haya algo a compartir ahí”, ha dicho Haya en audiencia oral. El año pasado se le otorgó a la jordana un acuerdo de divorcio potencialmente récord que podría superar los 600 millones de euros para protegerla a ella y a sus hijos del jeque.

También esta corte británica dictaminó anteriormente otros abusos sobre Haya y otros miembros femeninos de su familia real. El jeque Mohamed orquestó los secuestros y confinamiento de dos de sus otras hijas, la princesa Latifa y la princesa Shamsa. A su sexta esposa, Haya, la sometió a una campaña de “acoso e intimidación” que incluyó el hackeo de su teléfono y los de cinco de sus asociados, incluidos dos de sus abogados, haciendo uso del software Pegasus. Además, durante los procedimientos judiciales, los agentes del emir de Dubái intentaron comprar una propiedad de 35 millones de euros al lado de la residencia británica de Haya.

Huida al Reino Unido

Ante los abusos crecientes, la princesa se vio forzada a huir de Dubái con sus dos hijos en abril del 2019. Haya temía por su seguridad tras haberse descubierto que mantenía una aventura con un guardaespaldas. Cuando llegó al Reino Unido, inició los procedimientos legales mientras cuatro miembros de su equipo de seguridad la chantajeaban. “Las circunstancias en las que la madre se ha visto obligada a cuidar a los niños desde su llegada a Inglaterra están fuera de lo común”, ha afirmado McFarlane.

“La necesidad de evitar cualquier posibilidad de que los niños puedan ser secuestrados”, como le ocurrió a sus hermanastras Latifa y Shamsa, “ha significado que sus vidas están más estrechamente restringidas”, ha añadido el juez. Ahora, Haya, Jalila y Zayed pueden iniciar una nueva vida sin miedos.