"El presidente Putin ha cometido un gran error que es lanzar una guerra contra una nación soberana independiente", ha avisado a su llegada a la cumbre extraordinaria de la OTAN su secretario general Jens Stoltenberg. De esta primera cita internacional en Bruselas, tal y como avanzó ayer el noruego, saldrá el compromiso de los 30 países aliados de duplicar el número de batallones multinacionales desplegados en el flanco este de la Alianza -en Hungría, Rumanía, Bulgaria y la República Checa- que se sumarán a los de las tres repúblicas bálticas y Polonia. "(Con la guerra en Ucrania) nos enfrentamos a la crisis de seguridad más grave en una generación y la OTAN tiene que responder. Por eso, tenemos que restablecer nuestra defensa y disuasión a largo plazo", ha declarado el dirigente noruego.

Del encuentro de los líderes de la OTAN, en el que también participa el estadounidense Joe Biden, también saldrá el compromiso de seguir proporcionando a Ucrania sistemas avanzados de defensa aérea, armas antitanque, munición y combustible, aunque Stoltenberg ha vuelto a dejar claro que no enviarán tropas sobre el terreno ni aviones. Hacerlo significaría, a su juicio, intensificar el conflicto y expandir la guerra más allá de las fronteras ucranianas.

"Declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania significa que tenemos que imponerla e imponer una zona de exclusión aérea significa que tenemos que atacar masivamente los sistemas de defensa aérea rusos en Rusia, en Bielorrusia y en Ucrania, y también estar preparados para derribar aviones rusos. El riesgo de una guerra total entre la OTAN y Rusia sería muy alto y eso causaría más muertes y más destrucción”, ha vuelto a repetir ante una de las demandas recurrentes del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que participará en la reunión por videoconferencia.

Posible uso de armas químicas

En cuanto a un posible uso de armas químicas o biológicas en la guerra de Ucrania, el máximo responsable de la OTAN ha alertado de que cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto, supondría una violación flagrante del derecho internacional y tendría consecuencias generalizadas graves. “La gravedad del uso de armas químicas se hace aún más evidente al saber que siempre existe un riesgo de contaminación, ya que los agentes químicos se extienden por zonas más amplias. Sería una catástrofe para el pueblo de Ucrania pero también podríamos ver la propagación de agentes químicos en el territorio de la OTAN”, ha admitido sin aclarar si sería una línea roja que activaría la implicación de la Alianza. “No voy a especular” pero “la OTAN siempre está preparada para defender, proteger y reaccionar ante cualquier tipo de ataque a un país aliado”, ha declarado.

“Personalmente no creo que las tropas rusas vayan a utilizar deliberadamente armas químicas por motivos tácticos porque esto no sería muy inteligente, sería dispararse en su propio pie”, opina el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, uno de los cuatro dirigentes europeos que se desplazó hace una semana a Kiev para dar su apoyo a Zelenski. Pero “si utilizan armas químicas habrá consecuencias graves”, ha respondido el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo. Utilice o no armas químicas o biológicas contra Ucrania, a juicio del primer ministro británico, Boris Johnson, “Vladimir Putin ya ha cruzado la línea roja de la barbarie”. Y el resultado es que “nadie puede sentirse seguro en Europa, incluidos aquellos países que están alejados de las fronteras de Rusia. Es un desafío para toda la región”, ha declarado el presidente lituano, Gitanas Nauseda.

Más gasto en defensa

Particularmente para un país como Lituania, un país que se encuentra en una especie de sándwich entre Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Una situación que les coloca en una situación de debilidad, particularmente ante una agresión que ha alterado por completo la arquitectura de seguridad. “Esta una buena oportunidad para enviar una señal al agresor, Rusia. A Ucrania, de que estamos dispuestos a dar la asistencia militar necesaria para hacer más dolorosa la agresión a Rusia. Y también señal a los aliados”, ha dicho a su llegada a la reunión confirmando también que su país elevará al 2,5% del PIB el gasto en defensa este año y al 3% a partir del próximo.

“Tenemos que hacer más y por tanto tenemos que invertir más y ahora hay un sentido de urgencia así que espero que los líderes aceleren las inversiones”, ha dicho Stoltenberg. “Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Putin no puede ganar esta guerra”, ha añadido a su llegada la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Del encuentro también saldrá un mensaje a China para pedir a Pekín que condene la invasión rusa y no proporcione ayuda militar. “Vamos a abogar porque China tenga un papel constructivo en esta guerra que nadie quiere, salvo una persona que es Vladimir Putin”, ha dicho el presidente español, Pedro Sánchez, a su llegada al encuentro. El líder socialista ha indicado que lo primero debe ser parar la guerra, lanzar un mensaje de solidaridad con Ucrania y estudiar como aumentar las capacidades de “disuasión” y cómo financiarlas.