Al menos dos palestinos han muerto y 32 -entre ellos dos niños- han resultado heridos este lunes por las fuerzas israelíes durante los enfrentamientos que se han producido cerca de la Puerta de Damasco en Jerusalén y en un campo de refugiados en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania.

El Ministerio de Salud palestino ha informado de la muerte de dos civiles y un tercero que habría resultado herido por balas disparadas por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Yenín, según ha informado la agencia WAFA. Fuentes de seguridad han explicado que las fuerzas especiales israelíes se han infiltrado en el campamento de Yenín y han disparado contra varios jóvenes.

Por otro lado, las fuerzas israelíes han dispersado en Jerusalén, cerca de la puerta de Damasco, a grupos de palestinos con granadas de aturdimiento y ráfagas de agua a alta presión y decenas de personas, entre ellos mujeres, niños y un hombre en silla de ruedas, han huido para ponerse a cubierto, tal y como informa 'The Times of Israel'. En concreto, han resultado heridas 31 personas, entre ellas dos niños, según ha informado WAFA. En este sentido, la Media Luna Roja palestina ha atendido a todos los heridos, cuatro de los cuales han sido trasladados al hospital, entre los que habría un bebé de seis meses y un niño, que han resultado heridos tras ser golpeados por las fuerzas israelíes. Además, una granada ha impactado en la cara de una niña palestina de once años. Los médicos la trasladaron inmediatamente al hospital Hadassah Ein Karem de Jerusalén en estado moderado, según un portavoz de Hadassah.

Según las fuerzas israelíes, los palestinos han "cantado incitaciones y lanzado piedras y botellas a la Policía en el lugar". "Las fuerzas policiales han actuado estas últimas horas para proteger el orden público y evitar los disturbios", ha indicado un portavoz de la Policía de Israel a 'The Times of Israel'.

Un grupo de musulmanes se ha reunido este lunes para el Isra y Mirach, una fecha marcada en el calendario islámico por ser el aniversario del viaje nocturno del profeta Mahoma al lugar sagrado de Al Aqsa. Esta mezquita, el tercer lugar más importante del islam, se encuentra en la Explanada de las Mezquitas, el corazón religioso de Jerusalén Este, que descansa en uno de sus laterales sobre el Muro de las Lamentaciones, último vestigio del Templo de Salomón. Por ello ha sido escenario de importantes tensiones entre las comunidades judía y musulmana. La Explanada de las Mezquitas --conocida como Monte del Templo por los judíos, considerado el lugar más sagrado para esta religión-- está bajo la custodia de Jordania, que supervisa los lugares sagrados musulmanes en la ciudad.