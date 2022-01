El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este viernes a Occidente que no aliente el pánico sobre un eventual inminente ataque de Rusia, porque da la sensación de que en el país hay tanques en las calles y la gente sale huyendo, cuando no es así.

Ese mensaje de que haya una información equilibrada sobre la actual tensión en la frontera también lo trasladó el jueves al presidente de EEUU, Joe Biden, dijo en una rueda de prensa con medios extranjeros.

"¿Tenemos tanques en las calles? No. Pero la sensación es esa si no estás aquí", dijo. "La imagen que crean los medios de comunicación de que tenemos tropas en las carreteras, tenemos movilización, la gente se va, no es así. No necesitamos este pánico", recalcó.

Por otro lado, Zelenski pidió este viernes a la OTAN "decir abiertamente" si la antigua república soviética ingresará en el bloque militar pese a la negativa de Rusia.

"Queremos algo concreto, tenemos que contar con algo", afirmó el mandatario ucraniano durante una rueda de prensa con representantes de medios extranjeros en Kiev.

"Que nos digan abiertamente que nunca vamos a estar allí. Algunos pueden decirlo y otros no. Ellos (representantes de la Alianza Atlántica) vienen aquí y dicen que apoyan el ingreso de Ucrania en la OTAN. Pero no necesitamos hablar del futuro, tenemos muchos desafíos en el presente", dijo.