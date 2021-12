En la vida turbulenta de Boris Johnson la del jueves fue una jornada excepcional, incluso para los estándares a que acostumbra el primer ministro británico. Al creciente escándalo de las fiestas navideñas en Downing Street (ahora con plural) se sumó la acusación de que Johnson mintió sobre el pago de la famosa decoración de su piso, otro turbio asunto que le persigue. Tratando de mantener la cabeza a flote, con tantos frentes abiertos y la credibilidad por los suelos, por si faltaba algo hubo de correr al hospital para asistir al nacimiento de su último hijo, el séptimo y el segundo de su tercer matrimonio.

La fiesta navideña celebrada por el personal de Downing Sreet el 18 de diciembre del pasado año no fue la única en aquel periodo cuando los británicos, encerrados en sus casas, no podían visitar a sus familiares. Bajo la lupa están ahora media docena de celebraciones en las que presuntamente no se respetaron las normativas vigentes contra el covid. Johnson ha ampliado la investigación interna anunciada el miércoles a una segunda fiesta habida en la residencia oficial el 27 de noviembre y a una tercera, el 10 de noviembre, en el Ministerio de Educación. El ministro, Gavin Williamson, ya ha reconocido que el mismo participó y ahora lo lamenta.

Los festejos ignorando las normas anticovid no acaban ahí. La BBC cree saber que la esposa del primer ministro, Carrie Johnson, celebró una fiesta privada en su piso en Downing Street el 13 de noviembre, algo que su portavoz niega. Ese mismo día habría habido una recepción con vinos de despedida en la residencia oficial y otra similar el 27 de noviembre. El Partido Conservador ha confirmado además que el 14 de diciembre hubo una velada en los cuarteles generales en honor del que sería aspirante fallido a la alcaldía de Londres. Cuatro personas han sido sancionadas.

El máximo responsable del funcionariado, Michael Ellis, será el encargado de investigar las tres fiestas del gobierno. Si hay indicios de delito, ha anunciado, se comunicarán a la policía. Scotland Yard había descartado la víspera una investigación por “ausencia de pruebas”. En las fechas de las ‘parties’ sin embargo, la ministra de Interior, Priti Patel, instaba a los ciudadanos a denunciar los encuentros de ese tipo. La pasada semana precisamente tres mujeres fueron condenadas en Londres con una multa de 1.000 libras cada una por celebrar reuniones el mismo día que tuvo lugar la fiesta en Downing Street.

Multa al partido

Este jueves el multado fue el Partido Conservador. Una sanción de 17.800 libras (20.800 euros) impuesta por la Comisión Electoral por declarar solo una cuarta parte de la donación de 79.320 euros realizada por un mecenas para ayudar a financiar la decoración del piso del primer ministro. La factura final se elevó a decena de miles de libras.

Johnson fue absuelto en mayo de un posible conflicto de intereses y de haber violado las normas del código de conducta ministerial. Ahora la Comisión Electoral ha encontrado mensajes de WhatsApp de Johnson con el donante, David Browlow, pidiéndole que autorizará el pago, del que había dicho no estar al corriente. El Partido Laborista le acusa de mentir y de haberse saltado la ley.

El torrente de revelaciones y el descrédito del primer ministro, vapuleado incluso en la prensa más conservadora, que habla de “el principio del fin” de su mandato, coincide con la vuelta de nueva nuevas restricciones ante el aumento de contagios de la variante ómicron. Los científicos temen que el público ignore las ordenes de un Gobierno que se salta sus propias normas.