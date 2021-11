Nueva vuelta de tuerca de Mario Draghi contra los no inmunizados. El primer ministro italiano ha anunciado este miércoles una nueva tanda de medidas que incluyen que los no vacunados no puedan entrar, del 6 de diciembre al 15 de enero o si se encuentran en una región de riesgo moderado o alto de ahora hasta nuevo aviso, a espacios interiores de restaurantes y bares, ni ir a fiestas, discotecas, eventos deportivos, espectáculos o ceremonias públicas. Esto les era permitido hasta ahora, con la obtención del pasaporte covid a través de un test negativo válido 48 (antígenos) o 72 horas (PCR).

