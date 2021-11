Estos son los siete candidatos para la primera vuelta de las presidenciales chilenas

Siete candidatos, de ideología variopinta, participarán este domingo de la primera vuelta presidencial en Chile. Los debates electorales de los últimos días han cambiado algunas certezas de los encuestadores respecto a al menos uno de los dos aspirantes que pasarán al segundo turno, el 13 de diciembre. Existe la certeza de que el izquierdista Gabriel Boric será uno de ellos. En las últimas horas surgieron, sin embargo, dudas si competirá con la derecha tradicional o con la ultraderecha pinochetista. Todo puede suceder el domingo y existe un margen para sorpresas aún mayores.

Boric es el abanderado de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad en la que confluye el Frente Amplio, una formación que no tiene diez años de existencia pero que ha crecido al calor de los conflictos sociales, y el Partido Comunista. Boric es diputado. Tiene 35 años y se forjó en las luchas estudiantiles durante las presidencias de Michelle Bachelet y el primer mandato de Sebastián Piñera. El diputado es un cabal exponente de la nueva izquierda chilena, al punto de no tener reparos en criticar la situación que existe en Cuba o impugnar sin pelos en la lengua la reelección del nicaragüense Daniel Ortega. Su programa incluye a su vez un fuerte compromiso ambiental.

Versión chilena de la extrema derecha

José Antonio Kast pertenece al Partido Republicano. Antes era miembro de la Unión Democrática Independiente (UDI), un partido fundado durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) pero que, con el correr de los años, moderó su discurso en aras de llegar al poder. Abogado e hijo de un exmilitar nazi, Kast es una versión chilena de la derecha extrema en la que se combinan ingredientes del trumpismo y algunas facetas de Jair Bolsonaro. Llegó a encabezar las encuestas, pero tuvo serios tropezones en el último debate que lo han dejado muy mal parado y podrían comprometer su pase a la segunda vuelta.

Sebastián Sichel (Chile Vamos Más) ha intentado defender en plena adversidad el legado del actual Gobierno. Para captar al electorado que ya descarta cualquier variante progresista ha intentado incluso correrse incluso al centro. Pero explotó el escándalo de los Papeles de Pandora de Piñera y las esquirlas impactaron en su candidatura, al punto de que algunos sectores de la derecha comenzaron a mirar con simpatía a Kast. Sin embargo, Sichel vapuleó al aspirante republicano en la última discusión ante las pantallas televisivas y ha vuelto a posicionarse en la carrera.

La senadora demócrata cristiana Yasna Provoste representa a los partidos de la centro-izquierda que, bajo el nombre de la Concertación Democrática, administró el país sin interrupciones entre 1990 y 2010. Algunas encuestas la ubican en el cuarto lugar. Otras la suben al tercer puesto. Lo que a estas alturas parece claro para los analistas es que el espacio que integra debe llegar a un acuerdo con Boric para frenar la eventual llegada de Kast al Palacio de la Moneda o, en su defecto, a Sichel.

El hijo del jefe de la guerrilla

Marco Enríquez-Ominami es hijo biológico de Miguel Enríquez, el jefe de la guerrilla chilena abatido durante el régimen militar. Se formó en el Partido Socialista y rompió en 2010, cuando intentó por primera vez llegar a la presidencia. Desde entonces, prueba suerte una y otra vez al frente del Partido Progresista. Ha pasado casi inadvertido en la campaña, salvo por el apodo que le puso a Kast durante el reciente debate: el doctor miedo. Una ironía insuficiente para fortalecer sus chances electorales.

A los 54 años, Franco Parisi salió a competir como candidato del Partido por la Gente. Su presencia en la contienda tiene un toque de excentricidad. Parisi no se encuentra en Chile. Hizo su proselitismo desde el estado norteamericano de Alabama y no pudo retornar a Santiago debido a haber contraído covid. El aspirante liberal se perderá la primera vuelta y no existen posibilidades de pasar a la segunda. De aterrizar en Santiago, deberá enfrentar un escenario judicial adverso. Tiene una causa judicial abierta por presunta estafa y otra demanda por no pagar la pensión alimentaria de dos hijos menores.

Eduardo Artés es un dirigente social que representa a una facción marginal del partido comunista, desprendida hace muchos años. El abanderado de la Unión Patriótica es un actor de reparto en estas elecciones. En los comicios pasados apenas obtuvo el 0,57% de los votos.