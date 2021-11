La celebración de elecciones anticipadas en Portugal el próximo 30 de enero, como ha anunciado esta noche el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, abre un escenario de incertidumbre. Tras el intercambio de acusaciones con sus antiguos socios de izquierdas por la fallida votación de los Presupuestos, el Partido Socialista (PS) ya se está movilizando para obtener una mayoría reforzada que le permita gobernar con comodidad, sin depender de los votos del Bloco de Esquerda (BE) ni del Partido Comunista Portugués (PCP). La fragmentación política, sin embargo, dificultará que el PS obtenga los 116 escaños que le darían la mayoría absoluta, ocho más de los que tiene en la actualidad.

Relacionadas Portugal disuelve el Parlamento y Rebelo de Sousa convocará elecciones

A pesar de que el PS se perfila como vencedor de los próximos comicios, son pocos los que apuestan por una mejora sustancial de los resultados obtenidos en 2019. Según un sondeo publicado este jueves en Diário de Notícias, un 43% de los encuestados creen que los socialistas se alzarán con la victoria, frente a un 29% que consideran que el vencedor será el principal partido de la oposición, el conservador Partido Social Demócrata (PSD). En cuanto a la necesidad de conformar alianzas, el sondeo es mucho más revelador: casi un 70% considera que los partidos tendrán que pactar.

Izquierda dividida

Pero por ahora los socialistas no quieren hablar de posibles acuerdos. Tan solo el ministro de Infraestructuras, Pedro Nuno Santos -que se perfila como un posible sucesor del primer ministro, António Costa-, se mostró abierto a un nuevo entendimiento con sus antiguos socios, a pesar de que el propio Costa pidió la movilización de los portugueses para conseguir una mayoría estable y duradera. El líder de los comunistas, Jerónimo de Sousa, agradeció las palabras de Santos pero indicó que la reedición de un pacto de izquierdas ya no es “un sentimiento prevalente” en las filas socialistas.

Tanto el PCP como el BE se han mostrado abiertos a dialogar después de las elecciones, en caso de que los socialistas necesiten sus votos para gobernar, aunque por ahora los tres partidos se mantienen firmes en sus posiciones. La líder del BE, Catarina Martins, aseguró este fin de semana en una entrevista al semanario Expresso que no es momento de “hacer autopsias” sobre lo ocurrido, aunque insistió en achacar el fracaso de las negociaciones al inmovilismo de los socialistas.

Desde las elecciones de 2019, el objetivo del Gobierno ha sido intentar mantener un equilibrio entre la reducción del déficit y los apoyos sociales, pero los partidos de izquierdas consideran que la balanza se ha decantado más por el lado de la austeridad. El PS incluso se ha apoyado en el PSD para aprobar algunas medidas como la renovación del estado de emergencia durante la pandemia o para la aplicación de reformas importantes en materia de descentralización, aunque los socialistas también han rechazado un entendimiento con el centroderecha pasadas las elecciones.

Geringonça de derechas

En el lado derecho del espectro político, el escenario no es mucho más alentador. La división interna entre el actual líder del PSD, Rui Rio, y su principal rival, el eurodiputado Paulo Rangel, puede generar un desgaste a la formación que beneficie a otros partidos de la derecha, a pesar de que la victoria del PSD en Lisboa en las elecciones municipales ha dado motivos para pensar en un buen resultado en las próximas legislativas. Sea quien sea el vencedor de las primarias, las posibilidades de superar a los socialistas siguen siendo muy escasas, aunque la suma de los partidos de derechas sí podría alcanzar para conseguir un cambio de Gobierno, como ya ocurrió con la izquierda en el año 2015.

Las encuestas apuntan a un crecimiento del partido Iniciativa Liberal (IL), y sobre todo de Chega, el partido de extrema derecha, que en la actualidad cuenta con un solo diputado. Tanto Rio como Rangel han cerrado la puerta a posibles pactos con la formación ultra, pero un escenario de bloqueo en la izquierda podría llevar al vencedor de las primarias del PSD a replantearse esa opción. Algo que ya ocurrió en las elecciones regionales de las Azores a finales del año pasado, cuando la abstención de Chega permitió al centroderecha gobernar en las islas tras 24 años de control socialista.