La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NAS) ha expulsado al biólogo evolutivo Francisco Ayala de la organización por las acusaciones de acoso sexual hechas hace tres años por cuatro colegas de laboratorio, ha informado la revista Science, miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS).

Las denunciantes, que quisieron hacer públicos sus nombres, eran Kathleen Treseder, profesora y jefa del departamento de Ecología y Biología Evolutiva; Jessica Pratt, profesora ayudante; Benedicte Shipley, vicedecana, y Michelle Herrera, estudiante graduada.

Sus acusaciones forzaron al biólogo evolucionista a dimitir de todos sus cargos en la Universidad de California Irvine (UCI) hace justo tres años, después de que el centro diera por probadas las denuncias tras realizar una exhaustiva investigación y entrevistar a más de 60 testigos, a las denunciantes y a las empleadas del centro.

Tras difundirse el informe de la investigación, el rector de la UCI, Howard Gillman, se disculpó públicamente por el "comportamiento inapropiado" que las cuatro mujeres tuvieron que aguantar de Ayala.

Además, el nombre del científico madrileño fue eliminado de la Escuela de Ciencias Biológicas y de la Biblioteca de Ciencias, así como de las becas de posgrado, los programas académicos y las cátedras de investidura de la UCI.

Por su parte, el prestigioso investigador emitió un comunicado en el que lamentaba que sus "modales de caballero" hubieran molestado a sus compañeras: "Lamento profundamente que lo que siempre he creído como buenos modales de un caballero europeo -saludar a las compañeras mujeres de manera cálida, con un beso en ambas mejillas o hacerles cumplidos sobre su belleza- haya hecho (sentirse) incómodas a colegas que respeto", dijo entonces.

Ahora, tres años más tarde, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha decidido respaldar a las cuatro víctimas y expulsar al biólogo de la organización.

Kathleen Treseder, una de las denunciantes, informaba de la noticia en su cuenta personal de Twitter y, precedido por la etiqueta #STEMtoo, anunciaba: "Francisco Ayala ha sido destituido de la Academia Nacional de Ciencias por acoso sexual a mujeres, incluida yo. Esto es justicia, pero demasiado poco, demasiado tarde y con un coste demasiado alto para las víctimas. No me siento feliz; me siento aliviada. Me estoy preparando para las represalias".

Por su parte, Jessica Pratt -otra de las denunciantes- escribió un correo a la revista Science que decía: "Por fin", pero lamentaba la lentitud de la decisión de la Academia, según la revista.

"Siento alivio de que para las víctimas de acoso o violencia sexual el camino hacia la justicia pueda ser más fácil ahora debido a los cambios en la política", aseguraba Pratt en el correo.

Según la versión de Science, la Academia Nacional de Ciencias Americana ha rescindido a Ayala de la organización con efecto inmediato y el biólogo ya ha sido informado.