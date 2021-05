La ofensiva legal contra AstraZenecaAstraZeneca se concreta. La Unión Europea ha solicitado este miércoles al Tribunal de Primera Instancia de Bruselas, que debe dirimir la denuncia de la UE contra la farmacéutica anglosueca presentada por la vía de urgencia, que imponga una multa de 10 euros por dosis y por cada día de retraso en que la empresa no entregue las vacunas contra el covid-19 requeridas lo que podría terminar en una sanción millonaria.

Aunque el acuerdo de compra anticipada firmado con la UE en agosto del año pasado incluía la entrega de 300 millones de dosis durante la primera mitad de 2021, la empresa indicó en abril que solo estaría en disposición de entregar 100 millones de dosis para finales del mes de junio, un tercio de lo comprometido. Entre enero y marzo, AstraZeneca debería haber entregado un total de 120 millones de dosis aunque finalmente solo distribuyó 30 millones.

La UE espera que la justicia belga obligue a la compañía a entregar los 90 millones de dosis que faltan de este primer trimestre –en el segundo debería entregar 180 millones pero solo prevé distribuir 70 millones- o le imponga una multa diaria que Bruselas reclama como palanca para que la empresa cumpla con el contrato. Además de la multa de 10 euros por dosis y día, que Bruselas pide se aplique a partir del 1 de julio para las dosis no entregadas del paquete de 120 millones del primer trimestre, la UE quiere que la empresa pague 10 millones de euros por día y por incumplimiento en caso de no respetar sus obligaciones contractuales.

“AstraZeneca ni siquiera ha intentado respetar el contrato”, ha reprochado el abogado de la UE, Rafaël Jafferali, durante la primera audiencia celebrada este miércoles en la que también ha explicado que la empresa tampoco comunicó a tiempo la magnitud de los problemas de suministro. Según el letrado, el laboratorio no solo ha distribuido menos de las dosis previstas -50 millones hasta ahora- sino que parte de los envíos proceden de plantas que no figuran en el acuerdo de compra anticipada: 39 millones en el Reino Unido, 10 millones en Estados Unidos y 1 millón en Países bajos. Estos retrasos e incumplimientos se deberían, según el abogado de la UE, a que la empresa habría privilegiado las entregas al Reino Unido y a Japón en detrimento de la UE pese a que en el acuerdo de compra anticipada la empresa aseguró no haber llegado a otros compromisos que impidieran cumplir con el acuerdo.