Al menos 16 personas, incluidos dos niños, han muerto en un atentado de la banda terrorista Sendero Luminoso en la localidad de San Miguel del Ene, en una región selvática del interior de Perú situada a unos 250 kilómetros al este de Lima, según confirmaron este lunes fuentes policiales.

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, ha señalado en la noche de este lunes de que finalmente se ha confirmado la muerte de 16 personas en la localidad ubicada en la región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y ha detallado que seis cuerpos se han encontrado "calcinados" y el resto "abatidos a balazos". La información aportada por la titular de Defensa añade dos a la cifra de fallecidos inicialmente difundida por el área, lo que la ministra ha achacado, en una intervención en la emisora RPP, a que se realizó un balance "más conservador" hasta poder corroborar la cifra total ya en el lugar de los hechos.

Previamente, la Policía Nacional de Perú había informado de 18 muertos en el ataque y su comandante general, César Cervantes, especuló entre la posibilidad de un ataque de la guerrilla Sendero Luminoso o de un grupo de narcotraficantes. "Han comunicado a la Policía Nacional el asesinato de 18 personas. Se tratarían de seis mujeres, dos menores de edad y 10 hombres", declaró Cervantes, si bien Esparch ha corregido que finalmente se han notificado 16 cadáveres.

Los atacantes irrumpieron en dos bares de la zona de Cuchipampa y los milicianos amenazaron a quienes apoyen a la candidata de ultraderecha, Keiko Fujimori, con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, prevista para el 6 de junio, según recoge la prensa peruana. Fuentes policiales han explicado que los asaltantes llegaron al lugar sobre las 22.00 horas y mataron a hombres, mujeres y dos menores de edad, al parecer hijos de las trabajadoras de los locales.

Los guerrilleros incineraron los cadáveres de los dos niños, según informa el periódico 'Perú 21', que recoge una fotografía del panfleto dejado por los atacantes, firmado como Sendero Luminoso y en el que piden "Limpiar al VRAEM y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos". En el texto también piden el voto nulo en las elecciones del 6 de junio y advierten de que "¡Quien vote por Keiko Fujimori es traidor, es asesino del VRAEM, es asesino del Perú! ¡Pueblo peruano: nuca más fujimoriato. Nunca más Fujimori. Nunca más Keiko Fujimori!". "Este tipo de acción es denominada por la Organización Terrorista (Sendero Luminoso) como 'limpieza social' y fue ejecutada con armas de fuego. En el lugar se hallaron panfletos que conminaban a la población a no participar del proceso electoral 2021", ha explicado el Ministerio de Defensa peruano, al respecto, en un comunicado.

La Fiscalía peruana ha anunciado ya una investigación de lo ocurrido a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central.

Condena

Tras confirmar el número total de cadáveres hallados en el lugar de los hechos, la ministra de Defensa ha pedido "no utilizar la muerte de 16 peruanos para la campaña" de la segunda vuelta de las presidenciales. "Por neutralidad política no podemos hacer ninguna clase de declaración al respecto, pero sí les pido que por respeto a estos 16 muertos dejemos de utilizar su nombre y utilizar esta insania terrorista para efectos de la campaña", ha aseverado. La ministra también ha señalado que "49 bases contraterroristas están desplegadas en la zona" y ha asegurado que "no se va a descansar hasta lograr detener a estos delincuentes asesinos". "Estamos enfocados en garantizar la seguridad de todos los peruanos", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente saliente de Perú, Francisco Sagasti, ha condenado ya el ataque y ha ordenado el envío de tropas a la zona. "Condeno y repudio enérgicamente el asesinato de 14 personas en el VRAEM", ha afirmado Sagasti en un mensaje difundido en redes sociales. "He ordenado el despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona para que esta acción terrorista no quede impune", ha añadido. Sagasti ha manifestado además sus condolencias a los familiares de las víctimas en nombre del Gobierno. Por otra parte, la jefa de Gabinete del Gobierno, Violeta Bermúdez ha expresado igualmente su condena y ha advertido de "sanciones" para los responsables.

Este ataque podría sacudir la campaña de la segunda vuelta de las presidenciales cuando el candidato de izquierda, Pedro Castillo, aventaja en más de diez puntos en las encuestas a la derechista Keiko Fujimori, en particular debido a las acusaciones dirigidas contra Castillo de afinidad con Sendero Luminoso. "Mi solidaridad con las familias de las 18 víctimas en el cobarde ataque ocurrido en Pichari, VRAEM. Condeno enérgicamente este atentado terrorista e insto a la justicia a que aplique todo el peso de la ley. No vamos tolerar ningún acto de violencia", ha publicado Castillo en Twitter. "En nuestro Gobierno impulsaremos mayor presupuesto en la investigación policial para determinar las verdaderas causas de estos atentados", ha añadido.

En cuanto a Fujimori, también ha rechazado "categóricamente" y ha condenado estos "hechos lamentables", para lamentar "profundamente que actos violentos estén ocurriendo nuevamente en nuestro país", ya que según ha recordado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales "para los que tenemos más de 45 años esto no es una novedad", en referencia a la actividad pasada de la guerrilla. "Los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, generarnos miedo, y nosotros no debemos permitirlo", ha asegurado, sino que "debemos defender nuestra patria y acudir el día 6 de junio, con mucha serenidad, a votar por la opción que crean, pero lo importante es defender este proceso democrático". Fujimori también ha mostrado su "total respaldo" a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al presidente Sagasti, ya que "con su liderazgo va a poder mantener la paz en nuestro país". Por último, también ha rechazado "las insinuaciones afiebradas de algunas personas que tratando de aprovecharse políticamente están señalando a personas o a nuestra agrupación política, no debemos permitir este tipo de actos desesperados", ha advertido.