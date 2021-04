La Comisión Europea (CE) no busca una compensación económica por parte de AstraZeneca en el proceso legal que arrancará con una primera vista este miércoles, sino que el laboratorio anglosueco entregue los doscientos millones de dosis de su vacuna que le debe a la Unión Europea (UE), dijeron a EFE fuentes comunitarias.

El objetivo del Ejecutivo europeo con esta demanda es conseguir "un rápida entrega de las dosis" acordadas, explicaron las mismas fuentes, asegurando que Bruselas no busca una compensación económica por las vacunas que no se han distribuido. "No buscamos acciones punitivas o una multa", dijeron las fuentes europeas, explicando, sin entrar en detalles, que "hay formas de pedirle al tribunal que se entreguen las dosis".

El Ejecutivo comunitario presentó la demanda el pasado viernes ante el juzgado de primera instancia de Bruselas, el tribunal previsto en el contrato por ser la sede de la Comisión, y lo hizo en su nombre y en el de los Estados miembros, a quienes informó la semana pasada de sus planes. Bruselas calcula que el tribunal de primera instancia puede tardar entre tres y siete semanas en dictar la sentencia, que puede ser recurrida.

La demanda llega después de las respuestas insatisfactorias que AstraZeneca ha dado a la Comisión a la carta que le envió el 19 de marzo, pidiendo explicaciones por el retraso en la entrega de las dosis. La farmacéutica anglo-sueca solo entregará cien millones de dosis en el primer semestre, frente a los trescietos millones previstos en el contrato y la Comisión la ha llevado ante los tribunales, por entender que "la empresa no ha estado en posición de aportar una estrategia confiable para garantizar las entregas de las dosis", según dijo el portavoz de Sanidad de la CE, Stefan De Keersmaecker.

La compañía, sin embargo, aseguró este lunes que está "cumpliendo completamente" el contrato y que se "defenderá con fuerza" en los tribunales. "Creemos que cualquier litigio carece de fundamentos y damos la bienvenida a esta oportunidad para resolver esta disputa lo antes posible", dijo la compañía en un comunicado, poco después de que Bruselas anunciase la presentación de la demanda.