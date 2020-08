Mascarillas en Europa: las multas por no usarlas en las distintas capitales

Madrid es una de las capitales europeas donde la multa por no llevar la mascarilla para proteger del covid es más elevada: 100 euros. Pero no es la que más cantidad monetaria impone como sanción: Roma multa con hasta 400 euros a las personas que no hagan uso de las mascarillas y en Bruselas te sancionan con hasta 250 euros, según un estudio realizado por la web Apuestas-deportivas en 23 ciudades europeas, que sitúa en 127 euros el precio medio de las sanciones.

Por contra, las ciudades en las que resulta más barato no llevar el protector son Dublín y Luxemburgo, ciudades en las que solo te sancionan con 25 euros. Sin embargo, si se reincide la multa sube: en Dubín, la segunda vez se paga 50 euros y si hay una tercera, 100 euros.



Berlín y Viena, baratas

Las siguientes ciudades con las multas más benévolas son Berlín y Viena, donde se imponen sanciones de también 50 euros por no llevar la mascarilla puesta en lugares cerrados o transportes públicos.

En otras ciudades europeas, como Bratislava, no puedes acceder al transporte público si no llevas mascarilla. Y en capitales como la suiza Berna, solo te multan después de varias faltas.

En capitales europeas muy turísticas, la cifra no se especifica, pero puede ir entre los 400 euros de Praga a los 145 de Budapest.