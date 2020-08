Un avión con 191 personas a bordo se estrella en Calcuta cuando aterrizaba

Un avión de la compañía Air India Express con 191 personas a bordo se ha salido de la pista y se ha roto en varias partes al aterrizar este viernes en la ciudad de Calcuta, en el estado indio de Kerala, en el sur del país.



En el incidente, que se ha producido sobre las 19.40 horas en medio de unas fuertes precipitaciones, habría fallecido uno de los pilotos de la aeronave, si bien este extremo no ha sido aún confirmado por las autoridades locales.



Imágenes transmitidas por la cadena NDTV muestran la aeronave, que procedía de Dubái, partida por la mitad en la pista de aterrizaje, que presenta escombros. El citado medio ha indicado que decenas de personas habrían sido trasladadas a varios hospitales de la zona tras resultar heridas.





Air India flight skids off runway at Calicut airport; pilot dies in the mishap. @Itsgopikrishnan gets us more details on this.

