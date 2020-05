Trump tacha de matones a los manifestantes que piden justicia para George Floyd

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tachó de "matones" a los manifestantes que han salido a las calles de Mineápolis (Minesota) para protestar contra la muerte del afroamericano George Floyd a manos de agentes de la policía, en un mensaje que Twitter considera que incumple sus reglas relativas a glorificar la violencia.



"Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador (de Minesota) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando el saqueo comience, empieza el tiroteo", escribió el presidente en su cuenta en la red social.







....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won't let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!