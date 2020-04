Dos médicos chinos con coronavirus despiertan del coma inducido con la piel oscurecida

Dos médicos chinos enfermos de coronavirus han despertado del coma al que les habían inducido con la piel oscurecida después de ser tratados con cloroquina, un fármaco antimalárico que se usa contra el Covid-19 y que parece estar detrás de la coloración.



La cloroquina, utiliza también contra el lupus o la artritis reumatoide, puede ocasionar un daño hepático que causa la pigmentación experimentada por los doctores de Wuhan Yi Fan y Hu Weifeng, como se puede ver en las imágenes difundidas por la televisión china.



En todo caso, los médicos responsables del tratamiento esperan que sus colegas recuperen el color de piel anterior cuando se restablezcan plenamente las funciones hepáticas.



Two doctors, Yi Fan and Hu Weifeng, have been taken off ECMO and are now recuperating after contracting #COVID19 while working at #Wuhan Central Hospital. With their faces bruised and Hu still unable to talk, they said goodbye to doctors deployed from Beijing during the outbreak. pic.twitter.com/EX30Uvw2ZL